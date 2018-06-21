В городской библиотеке организован летний отдых детей

21 июня 2018, 14:52

В течение многих лет Центральная детская библиотека участвует в организации летнего отдыха детей Гусевского городского округа.



С творческой выдумкой и фантазией подходят к этой работе библиотекари. Каждый день библиотекари проводят игровые мероприятия, организуют путешествия по сказкам и знакомят детей с интересными фактами о футболе. Дети рисуют и играют, фантазируют и вспоминают, загадывают и отгадывают, придумывают новых сказочных героев.



Весело и задорно, ребята из пришкольных лагерей, проводят время в библиотеке.

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