Поездкой на Виштынецкое озеро открыл купальный сезон городской женский клуб «Надежда»

21 июня 2018, 16:11

Место присмотрели еще в прошлом году — турбаза «Виштынец». Удобный подъезд, большая крытая беседка со столами для чаепития, холодильником и термопотом, а главное — на самом берегу озера. Ведь в такое жаркое лето грех не поплескаться в теплой воде и не позагорать. Вскоре к дружной компании приплыли лебеди, которых покормили белым хлебом. В перерывах между заплывами загорали, гуляли по окрестностям, дыша ароматным лесным воздухом.



Домой возвращались с песнями, очень довольные отдыхом на природе. Транспортом обеспечил Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе (директор Л.Н. Грушко), выделивший ветеранам социальное такси. Надо отметить заботливого и внимательного водителя: Игорь Веселко помогал пожилым пассажиркам подняться в микроавтобус, разместиться в салоне, пристегнуться ремнями безопасности.



В летних планах «Надежды» — поездки на море, в монастырь в Славске, экскурсия по Калининграду, который к чемпионату мира по футболу пополнился новыми достопримечательностями, например, светомузыкальным фонтаном в Биржевом сквере.

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