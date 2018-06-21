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Информационный сайт города Гусева

Накануне Дня памяти и скорби в Гусеве прошла патриотическая акция «Свеча памяти»

21 июня 2018, 22:25
Накануне Дня памяти и скорби в Гусеве прошла патриотическая акция «Свеча памяти»
Сегодня 21 июня в 21.00 часов, в канун Дня памяти и скорби, в Гусеве состоялась патриотическая акция «Свеча памяти». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Несмотря на дождливую погоду, которая, вероятно, скорбила вместе со всеми, омывая каплями дождя улицы города, возле памятников и мемориалов города собрались представители Молодежного актива, Молодежной администрацией, юнармейцы, а также неравнодушные жители Гусева.

Участники акции зажгли свечи и почтили память миллионах наших сограждан, погибших от фашизма, минутой молчания.

Все больше времени отделяет нас от трагических событий Великой Отечественной войны, но память о тех, кто не вернулся с полей сражений, о погибших под бомбардировками и артобстрелами, замученных в концлагерях, умерших от голода и лишений не померкнет в наших сердцах.

Напомним, что завтра, 22 июня в 4.00 утра, все желающие могут принять участие в возложении цветов к памятнику Героя Советского Союза С. И. Гусеву.
День памяти и скорби Свеча памяти
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