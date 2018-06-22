/ / / Жители Гусева отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби — один из самых печальных дней. Именно 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война — самая масштабная, кровавая и многочисленная по людским потерям. Она не обошла стороной ни одну советскую семью.
Как рассказывает «ГУСЕВ HD», сегодня утром ровно в 4 часа утра, в тот скорбный час, когда в далёком 1941-м году фашистская Германия напала на Советский Союз, у памятника Герою Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву состоялось траурное мероприятие в память о миллионах наших сограждан, погибших от фашизма, павших на полях сражений, под бомбардировками и артобстрелами, замученных в концлагерях, умерших от голода и лишений.
В траурном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, депутат Окружного Совета депутатов, председатель комиссии по законности и правопорядку Евгений Ячменев, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, участник Великой Отечественной войны и почётный житель города Сергей Семенихин, представители военно-патриотического движения «Юнармия», молодёжной администрации и молодёжного актива города.
«Сегодня в Гусевском городском округе проживает 17 участников Великой Отечественной войны. Низкий Вам поклон за то, что в годину суровых испытаний не щадили себя во имя высокой цели. Безмерна наша признательность и труженикам тыла, вдовам, детям войны. Мы обязаны пронести память о них через века. Мы против войны, против кровопролития. Вечная память тем, кто отдал свои жизни за Великую Победу», — сказал Александр Китаев.
Собравшиеся почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Представители молодёжных организаций запустили в небо белые шары — символ памяти и благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Воины Гусевского гарнизона возложили траурную гирлянду к подножию памятника Сергею Ивановичу Гусеву, после чего участники мероприятия установили зажжёные свечи и возложили живые цветы. Вечная память мёртвым, вечная слава живым!
Жители Гусева отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны
22 июня 2018, 09:45
День памяти и скорби
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