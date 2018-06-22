В Гусевском городском округе проходит церемония перезахоронения останков воинов РККА. По городу прошла траурная процессия с участием военной техники и воинов 11 армейского корпуса Балтийского флота.
После колонна на автомобилях направилась к конечному пункту в посёлок Ольховатка, где в 11:00 состоится торжественная церемония захоронения.
В Гусевском городском округе проходит церемония перезахоронения останков воинов РККА
22 июня 2018, 10:50захоронение Ольховатка
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