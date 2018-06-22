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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском городском округе проходит церемония перезахоронения останков воинов РККА

22 июня 2018, 10:50
В Гусевском городском округе проходит церемония перезахоронения останков воинов РККА. По городу прошла траурная процессия с участием военной техники и воинов 11 армейского корпуса Балтийского флота.

После колонна на автомобилях направилась к конечному пункту в посёлок Ольховатка, где в 11:00 состоится торжественная церемония захоронения.
захоронение Ольховатка
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Зоолог
# 1Зоолог
Когда коту делать нечего, он яйца лижет...
Сегодня, 11:17   ЦитироватьОтветить0
Гость Водитель
# 2Гость Водитель
Зоолог, вы больной человек, вы больны равнодушием! К сожалению это не лечиться!
Сегодня, 11:38   ЦитироватьОтветить5
Гость Гость
# 3Гость Гость
"Торжественное" захоронение.Слово другое наверно надо подбирать. Как-то слух режет.
Сегодня, 11:54   ЦитироватьОтветить2
Гость Кило Ирисок
# 4Гость Кило Ирисок
Цитата: Гость Гость
"Торжественное" захоронение.Слово другое наверно надо подбирать. Как-то слух режет.

"торжественная церемония захоронения"
Сегодня, 13:07   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 5Admin
Цитата: Гость Кило Ирисок
Цитата: Гость Гость
"Торжественное" захоронение.Слово другое наверно надо подбирать. Как-то слух режет.

"торжественная церемония захоронения"

Исправил. Ошибся
Сегодня, 13:12   ЦитироватьОтветить0
Миша
# 6Миша
Ну вот еще
Цитата: Зоолог
Когда коту делать нечего, он яйца лижет...

Полудурок-это останки воинов, благодаря которым ты сейчас живешь на белом свете.
Сегодня, 14:00   ЦитироватьОтветить0

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