В Гусевском городском округе проходит церемония перезахоронения останков воинов РККА

22 июня 2018, 10:50

В Гусевском городском округе проходит церемония перезахоронения останков воинов РККА. По городу прошла траурная процессия с участием военной техники и воинов 11 армейского корпуса Балтийского флота.



После колонна на автомобилях направилась к конечному пункту в посёлок Ольховатка, где в 11:00 состоится торжественная церемония захоронения.

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