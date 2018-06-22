/ / / Сегодня в Гусевском округе прошла церемония перезахоронения останков воинов РККА

Сегодня, 22 июня 2018 года, в День памяти и скорби в Гусевском городском округе состоялось торжественное церемония перезахоронения останков 17 воинов РККА, погибших в ходе Восточно-Прусской операции 1944–1945 гг. Их обнаружили во время поисковой экспедиции на территории муниципального образования, которую проводила Калининградская региональная молодёжная патриотическая общественная организация «Поисковое Движение Калининградской Области» и в состав которой входит поисковый отряд города Гусева «Экипаж».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в мероприятии приняли участие врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципального образования — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель командира 11-го армейского корпуса гвардии полковник Владимир Румянцев, участник ВОВ, почетный житель города Гусев Сергей Тихонович Семенихин, депутат Окружного Совета депутатов, руководитель Калининградской региональной молодёжной патриотической общественной организации «Поисковое Движение Калининградской области» Николай Кисиль, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк, военнослужащие 11 армейского корпуса Балтийского флота, представители Молодежного актива, юнармейцы и жители округа.
Траурная процессия началась от войсковой части № 87832 города Гусева, где находились останки погибших военнослужащих. Проследовав по улицам города Гусева, гробы с останками героев были доставлены на бронетранспортерах в поселок Ольховатка к братской могиле советских воинов.
Церемония прощания с погибшими военнослужащими прошла со всеми воинскими и христианскими почестями: рота почетного караула, знаменная и салютующая группы, траурная панихида, возложение цветов.
По словам руководителя КРМ ПОО «Поисковое Движение Калининградской Области» Николая Кисиля во время экспедиции было обнаружено и эксгумировано 19 останков советских воинов. Личность двоих из них удалось установить — это младший лейтенант Н. В. Замогильный и сержант И. Т. Хабаров. На данный момент ведутся переговоры по поиску родственников и передачи останков 2-х погибших героев, но их имена уже увековечены на мемориале братской могилы.
«Потери Великой Отечественной войны настолько велики, что даже через 73 года после того как, прогремели последние залпы орудий Второй мировой, наша многострадальная земля покоит в своих недрах останки погибших воинов, не преданных земле по-христиански. Течет река времени, уносит за собой даты, события. Но, сколько бы не прошло лет, в памяти народной Великая Отечественная война — это глубокая рана, которая навсегда скорбной тенью пролегла через судьбы миллионов людей. И сегодняшнее событие останется в сердцах наших людей, молодого поколения в память о героизме наших соотечественников», — сказал Александр Китаев.
Сегодня в Гусевском округе прошла церемония перезахоронения останков воинов РККА
22 июня 2018, 19:35
захоронение
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