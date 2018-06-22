9 сентября на единый день голосования в Гусевском округе назначены выборы в окружной совет депутатов

22 июня 2018, 15:03

В четырех муниципалитетах на единый день голосования 9 сентября 2018 года назначены выборы в окружные советы депутатов, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Калининградской области.



20 июня Светлогорская и Нестеровская территориальные избирательные комиссии приняли решение о назначении выборов депутатов окружных Советов депутатов муниципальных образований. Аналогичное решение 18 июня приняла избирательная комиссия муниципального образования «Ладушкинский городской округ» назначила дополнительные выборы депутата окружного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 10. В Гусеве решение о назначении выборов принято окружным Советом депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ».



В Нестеровском и Светлогорском городских округах выборы пройдут по мажоритарной системе, в каждом округе будет избрано по 15 депутатов местных советов. В Гусевском городском округе выборы пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, здесь будет избрано 20 депутатов.



В выборах могут принимать участие представители политических партий и кандидаты в порядке самовыдвижения, которые достигли или достигнут возраста 18 лет на день голосования.



Представление документов о выдвижении кандидатов начнется после официального опубликования решения о назначении выборов и закончится не позднее чем за 45 дней до дня голосования, то есть до 25 июля включительно. Документы для регистрации необходимо представить не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования, то есть с 5 июля по 25 июля 2018 года.

На данных выборах предусмотрено досрочное голосование, которое начнется не ранее чем за 10 дней до дня голосования, то есть с 30 августа по 8 сентября.

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