В Калининградской области завершился этап регистрации кандидатов

7 августа 2018, 18:21

В единый день голосования 9 сентября в четырех муниципальных образованиях пройдут выборы депутатов окружных Советов. В Светлогорском, Гусевском и Нестеровском городских округах назначены основные выборы депутатов. В Ладушкинском городском округе — дополнительные выборы депутата окружного Совета муниципального образования. Замещению в этих муниципалитетах подлежит 51 депутатский мандат.



3 августа был последний день принятия избирательными комиссиями решений о регистрации кандидатов (отказе в регистрации) кандидатов, списков кандидатов.



На муниципальных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления по одномандатным избирательным округам на 41 мандат выдвинуто 144 кандидата (3,5 на один мандат): 123 (85,4%) — от региональных и местных отделений политических партий («Единая Россия» — 41, КПРФ — 10, ЛДПР — 41, «Справедливая Россия» — 17, «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 12, «Партия роста» — 1, «Партия Возрождения России» — 1), в порядке самовыдвижения — 21 (14,6%).



По пропорциональной системе на муниципальных выборах в Гусевском городском округе на десять мандатов шесть избирательных объединений представили списки кандидатов, в которые включено 37 человек от политических партий («Единая Россия», КПРФ, «Коммунистическая партия социальной справедливости», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия роста»).



Муниципальные списки кандидатов пяти политических партий зарегистрированы Гусевской ТИК. В отношении избирательного объединения Калининградское региональное отделение Политической Партии «Партия роста» принято решение об отказе в регистрации списка.



«Партия роста» представила 133 подписи избирателей. Недействительными из них признаны 12, так как подписи избирателей собраны вне периода сбора подписей и внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и уполномоченным представителем избирательного объединения. Соответственно, 121 действительной подписи недостаточно для регистрации муниципального списка кандидатов, так как необходимо 129 подписей.



По состоянию на 6 августа зарегистрирован 131 кандидат в четырех муниципальных образованиях. 12 кандидатам отказано в регистрации, регистрация одного кандидата аннулирована по заявлению кандидата. Из них шесть выдвинуто избирательными объединениями (Гусевский ГО: ЛДПР — 4, «Справедливая Россия» — 1. Светлогорский ГО: ЛДПР — 1) и шесть выдвинуты в порядке самовыдвижения (Гусевский ГО — 1, Нестеровский ГО — 1, Светлогорский ГО — 2, Ладушкинский ГО — 2).



Основанием отказа послужило непредставление документов, необходимых для регистрации (первого финансового отчета), а также недостаточное количество подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, необходимых для регистрации, несоблюдение формы подписного листа, сокрытие судимости.



Информация о кандидатах размещена на странице Информационного бюллетеня Избирательной комиссии Калининградской области.

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