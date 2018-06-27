В Гусеве муниципальный служащий привлечен к ответственности за проведение проверки без оснований

27 июня 2018, 10:38

Гусевской городской прокуратурой в апреле 2018 года проведена проверка администрации МО «Гусевский городской округ», в части исполнения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля.



В силу Федерального закона № 294-ФЗ плановые проверки юридических лиц проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодными планами.



Вместе с тем, в ходе проверки выявлен факт проведения муниципальным инспектором по земельному контролю администрации МО «Гусевский городской округ» проверки в отношении ООО «УК «ДжиЭС Капитал» Д. У. ЗПИФ комбинированный «ТехнополисДжиЭс», которая не включена в план проверок на 2018 год.



Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении требований законодательства о муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения.



В связи с выявленными нарушениями вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении муниципального инспектора по земельному контролю администрации МО «Гусевский городской округ» по ч.1 ст. 19.6.1 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судьей и принято решение подвергнуть указанное должностное лицо административному наказанию в виде предупреждения.

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