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В Гусеве прошёл выездной семинар-совещание Калининградского отделения ассоциации юристов

27 июня 2018, 18:06
В Гусеве прошёл выездной семинар-совещание Калининградского отделения ассоциации юристов
Сегодня в Гусевской детской школе искусств состоялся выездной семинар-совещание Калининградского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» под руководством ее председателя, Советника Губернатора Калининградской области Тамары Кузяевой. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В семинаре приняли участие представители общественных организация, а также различных учреждений и предприятий округа.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся правоприменительной практики Федерального Закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также Закона Калининградской области от 11 июля 2011 года № 17 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» с внесенными изменениями Законом Калининградской области от 26 февраля 2018 года № 145 «О внесении изменений Закона Калининградской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Все участники семинара могли задать любые интересующие их вопросы.
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