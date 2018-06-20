/ / / В ДШИ прошёл выездной семинар Общественной палаты Калининградской области

Сегодня в Гусеве в актовом зале Детской школы искусств состоялся выездной семинар Общественной палаты Калининградской области под руководством ее председателя Ольги Аринцевой. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В зале собралось немало слушателей — это и сотрудники администрации Гусевского городского округа, и представители ветеранских и молодежных организаций, и активные граждане нашего муниципалитета, а также представители Озерского и Черняховского городских округов.
На семинаре речь шла об интеграции третьего сектора в процесс социальных изменений в регионе и об инструментах вовлечения в проекты по улучшению качества жизни жителей в муниципальных образованиях.
Главный архитектор города Гусева Дим Охрименко представил всем собравшимся презентацию проекта «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область), который занял первое место во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в категории малые города с населением 20 000-50 000 человек. Данный проект стал ярким пример в нашем муниципалитете взаимодействия жителей и местной власти. Ведь на всех этапах конкурса ориентиром к созданию проекта, достойного победы, было мнение жителей, которое узнавалось по средствам голосований по бюллетеням, опросов в социальных сетях и публичных слушаний.
Архитектор еще раз напомнил всем что именно планируется реализовать в ближайшее время в рамках данного проекта и отметил, что все этапы выполнения работ будут и дальше освещаться в местных СМИ, на страницах администрации Гусевского городского округа в социальных сетях, а также будут проводиться общественные обсуждения.
Далее Ольга Аринцева рассказала всем присутствующим о Всероссийском форуме «Сообщество», который состоится 19 и 20 сентября в городе Калининграде, о проекте «Мама дома» и о курсе лекций «Соседский менеджер».
Руководитель Калининградского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Валентина Зосименко дала разъяснения об инструментах общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере.
В завершении мероприятия все желающие могли задать интересующие их вопросы.
В ДШИ прошёл выездной семинар Общественной палаты Калининградской области
20 июня 2018, 18:27
Админстрация Гусевского района
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