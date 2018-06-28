Стройцентр
/ / / Активисты Союза добровольцев России нарисуют на фасаде дома портрет С.И. Гусева
Информационный сайт города Гусева

Активисты Союза добровольцев России нарисуют на фасаде дома портрет С.И. Гусева

28 июня 2018, 14:10
Активисты Союза добровольцев России нарисуют на фасаде дома портрет С.И. Гусева
Активисты Союза добровольцев России в Калининградской области выступают с инициативой проведения с 2018 по 2019 год первого масштабного патриотического граффити-проекта «Целый мир помнит их в лицо». Об этом сообщается на сайте организации.

Проект включает в себя цикл мероприятий и посвящен памяти Героев отечественных войн, в честь которых названы города в Калининградской области, а также историческим ратным подвигам армии нашего Отечества.

Добровольцы подчеркивают, что проект решает сразу несколько задач: качественные граффити повышают эстетическую привлекательность и комфортность городской среды; развиваются инновационные формы, методы и технологии патриотического воспитания; внедряется передовой опыт в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формируется позитивное отношение к военной и государственной службе; укрепляется престиж службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; привлекается внимание к ратным, трудовым и гражданским подвигам россиян; снижается уровень уличного вандализма; увеличивается событийный туристический поток в города Калининградской области, в которых он будет реализован.

Первым стал стрит-арт на фасаде жилого дома в память дважды Героя Советского Союза Черняховского Ивана Даниловича в городе Черняховске Калининградской области. Следующим станет портрет в память Героя Великой Отечественной войны в городском округе Гусев. Также в планах у добровольцев работа в городах Мамоново, Гурьевск, Багратионовск, Ладушкин, Гвардейск и Нестеров.

На фотографиях стрит-арт на фасаде жилого дома в память дважды Героя Советского Союза Черняховского Ивана Даниловича в городе Черняховске.
стрит-арт
414 просмотров   |   2 комментария
2
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
В Гусеве пройдет мероприятие, посвященное уникальной культуре стрит-арта «Пусть улицы будут праздником искусства для всех!»
В Гусеве пройдет мероприятие, посвященное уникальной культуре стрит-арта «Пусть улицы будут праздником искусства для всех!»
GS Group вручил гранты авторам лучших проектов городских мероприятий для жителей Гусева
GS Group вручил гранты авторам лучших проектов городских мероприятий для жителей Гусева
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Житель
# 1Житель
Спасибо огромное!это правда очень круто!!!!!
Сегодня, 15:06   ЦитироватьОтветить6
ЕвГен
# 2ЕвГен
Молодцы! И идея отличная,и воплощение!!!! СПАСИБО!
Сегодня, 15:43   ЦитироватьОтветить3

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona