Активисты Союза добровольцев России в Калининградской области выступают с инициативой проведения с 2018 по 2019 год первого масштабного патриотического граффити-проекта «Целый мир помнит их в лицо». Об этом сообщается на сайте организации.
Проект включает в себя цикл мероприятий и посвящен памяти Героев отечественных войн, в честь которых названы города в Калининградской области, а также историческим ратным подвигам армии нашего Отечества.
Добровольцы подчеркивают, что проект решает сразу несколько задач: качественные граффити повышают эстетическую привлекательность и комфортность городской среды; развиваются инновационные формы, методы и технологии патриотического воспитания; внедряется передовой опыт в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формируется позитивное отношение к военной и государственной службе; укрепляется престиж службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; привлекается внимание к ратным, трудовым и гражданским подвигам россиян; снижается уровень уличного вандализма; увеличивается событийный туристический поток в города Калининградской области, в которых он будет реализован.
Первым стал стрит-арт на фасаде жилого дома в память дважды Героя Советского Союза Черняховского Ивана Даниловича в городе Черняховске Калининградской области. Следующим станет портрет в память Героя Великой Отечественной войны в городском округе Гусев. Также в планах у добровольцев работа в городах Мамоново, Гурьевск, Багратионовск, Ладушкин, Гвардейск и Нестеров.
На фотографиях стрит-арт на фасаде жилого дома в память дважды Героя Советского Союза Черняховского Ивана Даниловича в городе Черняховске.
Активисты Союза добровольцев России нарисуют на фасаде дома портрет С.И. Гусева
28 июня 2018, 14:10
стрит-арт
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