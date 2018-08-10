Строители приступили к подготовке торца здания — проспект Ленина, 50, где по решению жителей нашего города в рамках Стрит-арт проекта «Целый мир помнит их в лицо» в честь городов носящих имена Героев Отечественных войн, будет изображен портрет Сергея Ивановича Гусева, имя которого носит наш город. Об этом пишет «За доблестный труд».
Сегодня рано утром состоялось обсуждение изображения, которое будет нанесено. Площадь торца здания большая (намного больше, чем в Черняховске, где нарисовали портрет Ивана Даниловича), поэтому помимо портрета самого Героя Советского Союза С. И. Гусева было решено нарисовать композицию «Последний бой капитана Гусева».
Художник Глеб Михайлов, который реализует стрит-арт проект, уже набросал эскиз будущего изображения.
«Гусевцы как всегда ответственно подошли к проекту и решили сделать лучше, — говорит Глеб Михайлов, — Сейчас готовится поверхность, где будет нанесен рисунок, а уже 17 августа мы приступим к работе».
Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева начнутся в нашем городе 25 августа и завершаться 28.
Из воспоминаний дважды Героя Советского Союза маршала Советского Союза А. М. Василевского: «В январе 1945 года под Гумбинненом немецкая пехота, артиллерия и танки пытались отбросить наступавшие советские войска назад, к Литве. Здесь героически сражалась группа бойцов во главе с капитаном С. И. Гусевым. В жестоком рукопашном бою на подступах к Гумбиннену Сергей Иванович погиб. А через три дня его батальон первым ворвался в Гумбиннен, ставший ныне городом Гусев»
Строители приступили к подготовке торца здания, где будет изображен портрет Сергея Ивановича Гусева
10 августа 2018, 11:08
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