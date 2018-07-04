/ / / Военный шутер «Tannenberg» о боях Первой мировой войны на восточном фронте

Что отрадно, в этот раз было решено уделить внимание восточному фронту, и как ясно даже из названия игры, боям в Восточной Пруссии. Видимо в Европе знают о наших реконструкциях Гумбинненского сражения 1914 года, и они решили воспроизвести это в цифровом формате.
Надо сказать, что проект в целом удался. Форма и оружие солдат всех фракций, а их здесь три, выполнена аутентично времени. Можно играть как за русскую армию, так и за германскую и австро-венгерскую армии. Игра позволяет полностью проникнуться атмосферой того времени.
Игроделы даже учли тот факт, что война на востоке была несколько иной, нежели на западном фронте, где две линии окопов противостояли друг другу, и война носила исключительно позиционный характер. На восточном же фронте, особенно на начальном этапе войны, было куда больше маневров, встречных атак и яростных штыковых ударов противоборствующих сторон.
Недостатки конечно есть, но о них говорить как-то не хочется.
Игра доступна в Steam, и на данный момент она имеет статус раннего доступа. Это значит, что разработчики ещё активно работают над её улучшением, при этом учитывают мнения игроков.
Владимир Летягин