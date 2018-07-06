/ / / «Геркус Мантас»: исторический фильм о нашем крае времен 13-го века

6 июля 2018, 12:44

Владимир Летягин





В 1972 году Литовская киностудия сняла масштабный по тем временам фильм, посвященный памяти прусского народа и его борьбе за свободу и независимость против Тевтонского ордена. Действия фильма происходят в 13 веке.В основе сюжета лежит трагическая история прусского вождя Геркуса Мантаса (Генрих Монте). Он ещё в детстве был взят в заложники рыцарями тевтонского ордена, как сын одного из прусских вождей. Братья ордена рассчитывали, что прусс, воспитанный в католичестве и принявший крещение, возглавит свое племя после смерти отца и будет служить ордену. Однако, вернувшийся к своим соплеменникам Геркус убедил их, что с рыцарями можно воевать и их можно побеждать.Геркус Мантас стал одним из вождей прусского восстания против Ордена в 1264–1276 годах. Под его руководством они не раз побеждали тевтонцев в боях.В своей борьбе Геркус во многом опирался на восточные районы нынешней Калининградской области, куда уходили пруссы с ее западных территорий, если не хотели жить под властью Ордена.Свободные пруссы на территории нынешнего Гусевского района были уничтожены только в самом конце 13-го века, а фактически, Орден здесь так и не утвердился. Его граница проходила западнее. Эти земли еще долго являлись предметом спора между тевтонами и Литвой.Режиссёр фильма Марионас Гедрис, а Геркуса Мантаса играл известный литовский актер Антанас Шурна. Эту кинокартину не стоит воспринимать как учебник истории, но очень многое в ней показано верно и могло соответствовать действительности. О событиях 13-го века сейчас известно немного. Большая часть информации, дошедшая до нашего времени, получена из хроник Тевтонского ордена.