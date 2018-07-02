/ / / В Гусеве прошёл межрайонный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо — 2018»

2 июля 2018, 13:06

М. П. Шафер, начальник ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»

«За доблестный труд»

На территории МОУ СОШ № 5 прошёл межрайонный конкурс юных инспекторов Дорожного Движения «Безопасное колесо — 2018», организованный ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» при поддержке управления образования администрации МО «Гусевский городской округ» и совместно с Калининградским региональным отделением общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».Конкурс являлся лично-командным первенством среди учащихся общеобразовательных учреждений Гусевского и Нестеровского районов Калининградской области и проводится в соответствии с федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» и положением об областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо».В соревнованиях приняли участие 6 команд по четыре человека. Наш округ представляли ученики 3-4-х классов первой, третьей, пятой, Михайловской и Калининской школ. Нестеров представляли воспитанники МАОУ СОШ города Нестерова.Соревнование состояло из 4-х основных этапов, включающих теоретические и практические задания.Самым интересным, по мнению участников, являлся первый этап — «Вождение велосипеда». Каждый школьник должен проехать трассу на велосипеде, выполнив определённые фигуры и преодолев препятствия. Самые ловкие и быстрые в этом состязании были Илья Круглов и Никита Андреенко.Во втором этапе ребята показывали свои теоретические знания Правил дорожного движения. В третьем соревновались в умении правильно оказать первую медицинскую помощь. А в четвертом инспекторы проверяли участников конкурса на знание основ безопасности жизнедеятельности.По итогам всех конкурсов первое место заняла команда МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева, второе место — команда МОУ СОШ № 5 г. Гусева и третье место — команда МАОУ СОШ № 3 г. Гусева.