/ / / В Гусеве прошёл межмуниципальный конкурс юных инспекторов дорожного движения

13 июня 2019 года на территории МОУ СОШ № 5 г. Гусева прошёл межмуниципальный конкурс юных инспекторов Дорожного Движения «Безопасное колесо — 2019», который организован ОГИБДД МО МВД России «Гусевский», Управлением образования администрации МО «Гусевский городской округ», совместно с Калининградским региональным отделением общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», в соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» и Положением об областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Об этом рассказывает пресс-служба МО МВД России «Гусевский».
Конкурс являлся лично-командным первенством среди учащихся общеобразовательных учреждений Гусевского и Нестеровского районов Калининградской области.
В соревнованиях приняли участие 7 команд, каждая состояла из двух мальчиков и двух девочек. Это учащиеся 4-5-х классов МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева, МАОУ СОШ № 3 г. Гусева, МОУ СОШ № 5 г. Гусева, МОУ Калининская СОШ Гусевского района, МОУ СОШ в п. Михайлово Гусевского района, МОУ СОШ в п. Маяковское Гусевского района, МАОУ СОШ г. Нестерова им. В. И. Пацаева.
Благодаря чёткой совместной работе соревнования прошли организованно, без задержек и травм.
Соревнование состояло из 4-ёх основных этапов, состоящих из теоретических и практических заданий.
I-й этап — «Вождение велосипеда»;
II-й этап — «Знатоки Правил дорожного движения»;
III-й этап — «Знание основ оказания первой помощи»;
IV-й этап — «Основы безопасности жизнедеятельности».
Самым ловким и быстрым стал Серебрянников Ярослав, из команды МОУ СОШ № 5 г. Гусева. Лучшим знатоком Правил дорожного движения стала Викулова Анастасия, из команды МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева.
По итогам всех конкурсов первое место заняла команда МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева, второе место — команда МАОУ СОШ № 3 г. Гусева и третье место — команда МОУ СОШ № 5 г. Гусева.
Никто из участников не остался без наград. Каждому был вручен сертификат об участии в конкурсе. А дипломами и медалями наградили двух победителей в личном первенстве.
За первые три места в командном первенстве были вручены дипломы, медали, а также кубки за победу в межмуниципальном конкурсе юных инспекторов Дорожного Движения «Безопасное колесо — 2019».
В Гусеве прошёл межмуниципальный конкурс юных инспекторов дорожного движения
13 июня 2019, 19:10
конкурс юные инспекторы движения
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