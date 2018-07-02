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В Гусевском округе началась подготовка к отопительному периоду

2 июля 2018, 16:33
В Гусевском округе началась подготовка к отопительному периоду
В Гусевском городском округе началась подготовка к отопительному периоду 2018–2019 года, рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день составлен план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы округа к отопительному сезону, проведены ревизия учреждений социальной сферы на наличие угля на складах и обследование состояния котельных.
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Житель
# 1Житель
Думают сколько же содрать в этот отопительный сезон????
Вчера, 17:07   ЦитироватьОтветить4

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