В Гусевском городском округе началась подготовка к отопительному периоду 2018–2019 года, рассказали в пресс-службе городской администрации.
На сегодняшний день составлен план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы округа к отопительному сезону, проведены ревизия учреждений социальной сферы на наличие угля на складах и обследование состояния котельных.
В Гусевском округе началась подготовка к отопительному периоду
2 июля 2018, 16:33
отопление отопительный сезон
305 просмотров | 1 комментарий
Другие новости по теме