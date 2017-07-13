Городская администрация начала реализацию плановых мероприятий по подготовке города к зиме

13 июль 2017, 12:54

В администрации МО «Гусевский городской округ» начали реализацию плановых мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимний период 2017-2018 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.



Организация подготовки к отопительному сезону – это целый комплекс мероприятий, направленный на техническое обслуживание тепловых систем и своевременное устранение неполадок.



Комиссия по контролю и оказанию помощи в подготовке объектов к зимнему периоду ведет свою работу по плану из 23 –х пунктов, которые должны быть осуществлены в определенные сроки.



Основные мероприятия по подготовке котельных: промывка систем отопления, чистка дымогарных труб, текущий ремонт топки котлов и устройств золоудаления, проверка предохранителей клапанов котлов и другое.



На данном этапе подготовка объектов жилищного фонда выполнена на 19%, подготовка котельных – на 32%, теплосетей – 60,3%, водопровода – 68,8 %.

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