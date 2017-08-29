Подготовка жилищного фонда к отопительному периоду выполнена на 90,5%
29 август 2017, 16:24
Сегодня на оперативном совещании, которое состоялось под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова, обсудили реализацию плановых мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Гусевского городского округа к работе в зимний период 2017-2018 г.г.. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Теги: отопительный сезон Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов
Готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период на данном этапе выполнена на 90,5%, что составляет 683 многоквартирных дома из 755.
Объектов коммунальной инфраструктуры (водопровод, котельные, теплосети) к отопительному периоду готовы на 97,9%.
Подготовка образовательных и культурных учреждений Гусевского городского округа к отопительному сезону выполнена на 100%.
Готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период на данном этапе выполнена на 90,5%, что составляет 683 многоквартирных дома из 755.
Объектов коммунальной инфраструктуры (водопровод, котельные, теплосети) к отопительному периоду готовы на 97,9%.
Подготовка образовательных и культурных учреждений Гусевского городского округа к отопительному сезону выполнена на 100%.
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