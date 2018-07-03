/ / / Вера Зайцева: к любому делу нужно подходить с душой, творчеством и доводить его до конца

3 июля 2018, 12:25

Беседовал Сергей Каюков «За доблестный труд»

С таким девизом идет по жизни педагог Гусевского агропромышленного колледжа Вера Зайцева, обучая подрастающее поколение., — рассказывает Вера Зайцева.Родилась Вера в городе Черняховске Калининградской области в семье железнодорожника и телефонистки. Когда ей было пять лет, отца назначили начальником Гусевской железнодорожной станции, и вся семья переехала жить в славный город Гусев на улицу Суворова. Мама пошла работать на телеграф, а воспитанием Веры и ее старшей сестры занималась бабушка, поэтому в детский сад они не ходили. И несмотря на это через два года Вера пришла в первый класс средней школы № 4, что находилась тогда на улице Зои Космодемьянской, подготовленным ребенком. Она умела уже читать и считать. Сказались ее природная любознательность и ответственность.После окончания девяти классов, по настоянию отца, Вера Зайцева поступила в Калининградский политехникум на специальность техник-технолог по обработке металла резанием. Специальность, прямо скажем, не женская., — говорит Вера Зайцева. — ВВ 1971 году была принята инженером-конструктором в отдел главного конструктора завода СТА. Вместе с коллегами разрабатывала изделия по заказу Министерства обороны., — продолжает Вера Зайцева.После разработки кнопочного выключателя Вера Зайцева была отмечена медалью Министерства электротехнической промышленности «Победитель социалистического соревнования» и ей было присвоено звание «Ветеран труда». Хотя на тот момент трудовой стаж Веры составлял всего тринадцать лет. Вскоре она была назначена ведущим конструктором изделий низковольтной аппаратуры. Вспоминая о ней, коллеги по цеху говорят, что Вера Зайцева никогда не была карьеристкой и не гонялась за наградами, но при этом очень любила свою работу, ответственно подходила к любому заданию, за что снискала уважение среди коллег и старших товарищей., — рассказывает Вера Зайцева.В 2003 году, после окончательного закрытия завода СТА, Веру Зайцеву пригласили на должность мастера производственного обучения в группу электриков профессионального лицея № 6. Вера Зайцева должна была вчерашних школьников научить на практике применять полученные теоретические знания. Первый выпуск ее мальчуковой группы состоялся 10 лет назад, но Вера Зайцева до сих пор помнит каждого выпускника по имени, следит за тем, как сложилась судьба, гордится ими и с любовью называет их «мои лапки».Вскоре Веру Зайцеву, как классного специалиста, заметило и руководство еще одного гусевского учебного заведения Профессионального училища № 17., — говорит Вера Зайцева, —Почти два года Вера Зайцева совмещала работу в двух учебных заведениях. Именно в это время система образования Гусевского городского округа кардинально менялась. Профессиональное училище № 17 было объединено с Гусевским сельскохозяйственным техникумом. На базе двух этих учебных заведений был создан Гусевский агропромышленный колледж. И в 2008 году Вера Зайцева перешла туда на работу., — улыбается она, —Пока мы беседовали у нее, несмотря на раннее утро, не смолкал телефон., — делится она, —Действительно за активную работу Вера Зайцева неоднократно была отмечена благодарственными письмами Губернатора Калининградской области. И пожелаем ей удачи на ее жизненном пути.