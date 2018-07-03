/ / / Вера Зайцева: к любому делу нужно подходить с душой, творчеством и доводить его до конца

— Преподавать я стала не сразу, до этого более тридцати лет проработала на заводе светотехнической арматуры (СТА) инженером-конструктором, — рассказывает Вера Зайцева.
Родилась Вера в городе Черняховске Калининградской области в семье железнодорожника и телефонистки. Когда ей было пять лет, отца назначили начальником Гусевской железнодорожной станции, и вся семья переехала жить в славный город Гусев на улицу Суворова. Мама пошла работать на телеграф, а воспитанием Веры и ее старшей сестры занималась бабушка, поэтому в детский сад они не ходили. И несмотря на это через два года Вера пришла в первый класс средней школы № 4, что находилась тогда на улице Зои Космодемьянской, подготовленным ребенком. Она умела уже читать и считать. Сказались ее природная любознательность и ответственность.
После окончания девяти классов, по настоянию отца, Вера Зайцева поступила в Калининградский политехникум на специальность техник-технолог по обработке металла резанием. Специальность, прямо скажем, не женская.
— Меня всегда увлекали механизмы, а любимыми предметами в школе были математика, физика и черчение, — говорит Вера Зайцева. — В политехникуме полюбила очень черчение.
В 1971 году была принята инженером-конструктором в отдел главного конструктора завода СТА. Вместе с коллегами разрабатывала изделия по заказу Министерства обороны.
— Мы получали тактико-технические требования, осуществляли их разработку, а затем передавали в производство, — продолжает Вера Зайцева.
После разработки кнопочного выключателя Вера Зайцева была отмечена медалью Министерства электротехнической промышленности «Победитель социалистического соревнования» и ей было присвоено звание «Ветеран труда». Хотя на тот момент трудовой стаж Веры составлял всего тринадцать лет. Вскоре она была назначена ведущим конструктором изделий низковольтной аппаратуры. Вспоминая о ней, коллеги по цеху говорят, что Вера Зайцева никогда не была карьеристкой и не гонялась за наградами, но при этом очень любила свою работу, ответственно подходила к любому заданию, за что снискала уважение среди коллег и старших товарищей.
— Мне было приятно, когда мастер одного из цехов нашего завода сказала, что очень бы хотела, чтобы ее дочь была такой же, как я, — рассказывает Вера Зайцева.
В 2003 году, после окончательного закрытия завода СТА, Веру Зайцеву пригласили на должность мастера производственного обучения в группу электриков профессионального лицея № 6. Вера Зайцева должна была вчерашних школьников научить на практике применять полученные теоретические знания. Первый выпуск ее мальчуковой группы состоялся 10 лет назад, но Вера Зайцева до сих пор помнит каждого выпускника по имени, следит за тем, как сложилась судьба, гордится ими и с любовью называет их «мои лапки».
Вскоре Веру Зайцеву, как классного специалиста, заметило и руководство еще одного гусевского учебного заведения Профессионального училища № 17.
— У них тогда не было учителя по черчению, — говорит Вера Зайцева, — а я со студенческой скамьи люблю этот предмет, поэтому не могла отказать. К тому же преподавать предстояло мальчишкам — будущим сварщикам. Я вообще считаю, что в формировании личности многое зависит от педагога. Если мы, учителя, сможем заложить зерно знаний, сможем увлечь ребенка в процесс познания, то тогда оно прорастет и из вчерашнего подростка вырастет высокопрофессиональный специалист. Наша задача раскрыть его. Ведь сейчас в школе нет такого предмета как черчение, которое позволяет ребенку научиться видеть предмет в проекции, развивает образное мышление. Хотя для мальчишек это очень важно, ведь это будущие инженеры, строители, станочники.
Почти два года Вера Зайцева совмещала работу в двух учебных заведениях. Именно в это время система образования Гусевского городского округа кардинально менялась. Профессиональное училище № 17 было объединено с Гусевским сельскохозяйственным техникумом. На базе двух этих учебных заведений был создан Гусевский агропромышленный колледж. И в 2008 году Вера Зайцева перешла туда на работу.
— Сейчас я классный руководитель в группах по специальности «Сварщик", — улыбается она, — Кроме того преподаю инженерную графику, электротехнику и информатику.
Пока мы беседовали у нее, несмотря на раннее утро, не смолкал телефон.
— У нас завтра выпускной, вот последние приготовления, радостные хлопоты, — делится она, — нужно все успеть, чтобы мероприятие прошло без сучка и задоринки и запомнилось моим мальчишкам на всю жизнь.
— Вот смотришь на вас и удивляешься, откуда столько энергии, откуда столько оптимизма и желания помочь людям? Ведь, кроме того, что вы преподаете, вы еще дважды избирались депутатом Гусевского городского округа?
— А как по-другому жить. Жизненную энергию мне дают мои студенты. Общаясь с молодежью, сам заряжаешься молодостью, оптимизмом и задором. Нужно быть с ними наравне, жить активной жизнью. Жить и помогать людям. В мою бытность депутатом мне удалось немало. Привести в порядок дворы по улице Менделеева, 2a и Менделеева, 4. Хорошо, что там старшие по домам активные и понимающие. Вместе мы смогли добиться и включение в программу и реализовать намеченное. Депутат он не всемогущий, но я всегда стараюсь делать то, что мне по плечу. При этом считаю, что маленькому или большому нужно подходить с душой, творчеством и доводить его до конца.
Действительно за активную работу Вера Зайцева неоднократно была отмечена благодарственными письмами Губернатора Калининградской области. И пожелаем ей удачи на ее жизненном пути.
Беседовал Сергей Каюков «За доблестный труд»