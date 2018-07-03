/ / / Михаил Думов: сделаем Гусев самым красивым и благоустроенным городом области

Сорок три года назад в Гусев из города Иваново переехала семья Думовых — Николай Георгиевич, Валентина Михайловна и маленький Миша.
— Отец был строителем и получил приглашение переехать в Гусев на Сельский строительный комбинат, — рассказывает директор МБУ «Чистота» Михаил Думов. — Мне было тогда всего четыре года, поэтому родители устроили меня в детский комбинат № 1 «Золотой ключик» (нынешний детсад № 5).
Через три года он был зачислен в первый «А» класс средней школы № 2, в этом классе он учился до выпускного. Первая учительница Томенко Римма Григорьевна и классный руководитель Шредер Ольга Григорьевна — учителя «от бога». Именно они заложили всё самое позитивное, самое главное, самое нужное, что пригодилось ему в жизни. Там же, в школе, у Миши появились первые настоящие друзья, с которыми связала судьба на всю жизнь. Рос Миша активным мальчиком. Занимался спортивной гимнастикой, боксом, футболом и, как многие сверстники, мечтал стать летчиком. Да не простым пилотом гражданской авиации, а военным штурманом. Кто-то из знакомых тогда посоветовал завязывать с боксом, мол, боксеров в авиацию не берут. И Миша сменил бокс на баскетбол и волейбол.
— До сих пор с любовью и уважением вспоминаю своего тренера Ивана Семеновича Зотова, тренера по боксу Анисимова Михаила Николаевича, которые не только требовали от нас выполнения упражнений и нормативов, но и вкладывали в нас всю душу, — продолжает Михаил Думов, — они были непререкаемым авторитетом для нас.
В июне 1988 года Михаил Думов окончил школу. Учителя гордились выпускником, ведь средний балл его аттестата составил 4,75 балла. А уже в июле, после сданных успешно вступительных испытаний, в том числе и по физической культуре, и по профотбору, был зачислен на первый курс в Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов.
Учиться было одновременно и интересно, и нелегко, но упорство и настойчивость, которыми отличался Михаил Думов еще будучи школьником, позволили ему получить специальность штурман-инженер. И в октябре 1992 года был распределен в авиаполк, который базировался в поселке Возжаевка Амурской области (в те же времена там служил Герой России, расстрелянный в небе Сирии после катапультирования Олег Пешков). Служить в легендарном авиаполку тогда мечтали многие, но довелось не всем.
— Мечта детства сбылась, — улыбается Михаил Думов, — и это было круто.
За время службы неоднократно был отмечен грамотами и дипломами от командования части, дивизии и воздушной армии. Награжден медалью «За отличие в военной службе» III степени.
— Среди ваших наград есть знак «Мастер спорта» по авиационному многоборью.
— Это сейчас у всех на слуху танковый биатлон и соревнования летчиков в авиадартсе, которые проводятся в Российской армии, — говорит Михаил Думов. — Раньше тоже проводились подобного рода соревнования между военными подразделениями. Я входил в состав команды нашего полка по многоборью. Во время соревнований нам предстояло показывать свои навыки не только в умении выполнять боевые задачи в воздухе, но и в физической подготовке, в плавании, стрельбе, фехтовании, ориентировании, полосе препятствий. Когда мы одержали победу в округе, командование Первой воздушной армии направило всю нашу команду на всероссийские соревнования. Они проходили в г. Самара, и мы победили! Тогда-то всем членам команды было присвоено звание «Мастер спорта» по авиационному многоборью.
Но не все было так безоблачно во время службы у молодого офицера. В конце девяностых российская армия стала переживать не самые лучшие времена. Заработную плату задерживали по шесть месяцев. Паек, на который можно было прокормить семью, выдавали все реже и реже. Все летчики были поставлены на довольствие в лётной столовой и перед выходом на работу приходили туда завтракать.
— Вот так придешь в столовую, выпьешь стакан чая с бутербродом, а сахар и все что еще давали на завтрак соберешь в пакетик и бегом в общежитие, к жене и ребенку, чтобы она сама могла поесть и ребенка покормить, — вспоминает Михаил, — покупать было не за что. А магазинов, где бы давали в долг, было немного.
Многие сослуживцы стали увольняться со службы. Искать себя на гражданке. После очередного отпуска домой к родителям Михаил также принял нелегкое решение расстаться с небом.
— Вот так лишиться мечты, — говорит он. — Кто-то принял решение, что нашей армии на Дальнем Востоке авиация не нужна. Все реже нам выделяли топливо для полетов. Наш полк объединяли с другими полками, сокращали личный состав. А уже после моего увольнения оба авиаполка, которые базировались в поселке Возжаевка, были расформированы.
Несмотря на то, что рапорт об увольнении молодой офицер написал еще в 2002 году, уволили его из рядов Вооруженных сил РФ только в марте 2003 года с формулировкой по организационно-штатным мероприятиям.
— Раньше не увольняли из армии пока не обеспечат жильем, — говорит Михаил Думов, — но я твердо решил, что вернусь в Гусев, поэтому поехал в отпуск присматривать жилье.
— Почему Гусев? Почему не столица? Почему не та часть России, ведь уже десять лет как не было Советского Союза. А страны Прибалтики стали членами НАТО?
— Я люблю этот город, который с четырёх лет стал для меня родным, — говорит Михаил. — Здесь живут не только мои родители, но и мои друзья, с которыми меня многое связывает.
В мае 2003 года Михаил Думов был принят на работу мастером АГЗС (газовая заправка) в городе Краснознаменске.
— Мы тогда строили первые в области газовые заправочные станции, — рассказывает он, — пришлось заниматься с нуля. От выделения участка под строительство до сдачи объекта в эксплуатацию. В моем подчинении работали тридцать человек.
Чтобы до конца вникнуть в процесс строительства и работы АГЗС Михаил Думов окончил курсы повышения квалификации учебно-курсового комбината администрации Калининградской области по специальности «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Правила безопасности в газовом хозяйстве». А через год там же завершил обучение и получил удостоверение специалиста по «Правилам безопасности для объектов, использующих сжиженные и углеводородные газы».
— В ООО «АвтоГазСервис» вы проработали не долго.
— Заправку построили, а работать просто мастером на ней, быстро надоело, хотелось двигаться дальше, развиваться. Да и зарплата желала быть лучшего, — говорит Михаил Думов, — поэтому решил заняться предпринимательством.
В декабре 2004 года Михаил Думов стал индивидуальным предпринимателем, впоследствии появилось ООО «ДОН», в котором в разные годы трудилось до 55 человек. Отношения в коллективе всегда складывались теплые, дружеские. Предприятие занималось розничной торговлей электронной, компьютерной и бытовой техникой в сети магазинов. Осуществляло продажу техники в корпоративном секторе. Участвовало в госзакупках и заключении договоров поставки. Оказывало услуги организациям в финансовом и бухгалтерском аудите, обновлении и сопровождении программ «1С», в установке и наладке систем видеонаблюдения, поставляло компьютеры и многое другое.
— Это было востребовано на тот момент и востребовано сейчас. Откуда у вас предпринимательская жилка?
— Пришлось многому учиться с нуля, — говорит Михаил Думов. — Так два года обучался в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на курсах по «Организационной работе». А в 2012 году там же проходил обучение по направлению «Автономные некоммерческие организации».
— Помимо того, что вы создали предприятие, где работало больше полусотни человек, в 2010 году вы избрались депутатом Гусевского районного Совета. Депутат районного Совета на неосвобожденной основе это ведь большая общественная нагрузка, нежели какие-то привилегии.
— Да. В Совете я был председателем комиссии по законности, правопорядку и связям с общественностью. Мне хотелось сделать много полезного для Гусева, для его жителей. К сожалению, в связи с муниципальной реформой тот созыв Совета был расформирован. Я продолжил предпринимательскую деятельность. В ноябре 2015 года мне позвонил Александр Китаев. Он тогда был заместителем главы администрации, курирующим жилищно-коммунальное хозяйство Гусевского округа и предложил вернуться в Гусев, чтобы поработать на родной город. Так вот я стал директором МБУ «Чистота». Мне нравится моя работа. Изо дня в день рано утром и поздно вечером я объезжаю город, смотрю, как дворники метут улицы, а озеленители поливают клумбы и кашпо с цветами. Контролирую, как окашиваются от травы газоны. Именно сотрудники моего предприятия украшают улицы баннерами к каждому празднику. Кроме того мы ликвидируем несанкционированные свалки мусора и грейдируем улицы. Мне нравится делать родной город чистым, красивым, ухоженным и уютным. Думаю, что у меня и моих сотрудников это получается.
— У вас трое сыновей. Какие качества вы воспитываете в них?
— Прежде всего, быть честными и порядочными людьми. Быть справедливыми, уметь отстаивать свою позицию и доказывать правоту. Ну и главное — не бояться учиться и браться за новое. И тогда все в жизни получится.
Беседовал Сергей Каюков «За доблестный труд»