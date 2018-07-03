/ / / Михаил Думов: сделаем Гусев самым красивым и благоустроенным городом области

3 июля 2018, 21:36

Беседовал Сергей Каюков «За доблестный труд»

В течение нескольких лет, пока проводился региональный конкурс «Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области», наш город всегда занимал первое место. И большей частью в этом была заслуга людей неравнодушных. Тех, кто искренне и от всей души любит свой город и старается сделать жизнь в нем более комфортной и привлекательной.Сорок три года назад в Гусев из города Иваново переехала семья Думовых — Николай Георгиевич, Валентина Михайловна и маленький Миша., — рассказывает директор МБУ «Чистота» Михаил Думов. —Через три года он был зачислен в первый «А» класс средней школы № 2, в этом классе он учился до выпускного. Первая учительница Томенко Римма Григорьевна и классный руководитель Шредер Ольга Григорьевна — учителя «от бога». Именно они заложили всё самое позитивное, самое главное, самое нужное, что пригодилось ему в жизни. Там же, в школе, у Миши появились первые настоящие друзья, с которыми связала судьба на всю жизнь. Рос Миша активным мальчиком. Занимался спортивной гимнастикой, боксом, футболом и, как многие сверстники, мечтал стать летчиком. Да не простым пилотом гражданской авиации, а военным штурманом. Кто-то из знакомых тогда посоветовал завязывать с боксом, мол, боксеров в авиацию не берут. И Миша сменил бокс на баскетбол и волейбол., — продолжает Михаил Думов, —В июне 1988 года Михаил Думов окончил школу. Учителя гордились выпускником, ведь средний балл его аттестата составил 4,75 балла. А уже в июле, после сданных успешно вступительных испытаний, в том числе и по физической культуре, и по профотбору, был зачислен на первый курс в Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов.Учиться было одновременно и интересно, и нелегко, но упорство и настойчивость, которыми отличался Михаил Думов еще будучи школьником, позволили ему получить специальность штурман-инженер. И в октябре 1992 года был распределен в авиаполк, который базировался в поселке Возжаевка Амурской области (в те же времена там служил Герой России, расстрелянный в небе Сирии после катапультирования Олег Пешков). Служить в легендарном авиаполку тогда мечтали многие, но довелось не всем., — улыбается Михаил Думов, —За время службы неоднократно был отмечен грамотами и дипломами от командования части, дивизии и воздушной армии. Награжден медалью «За отличие в военной службе» III степени., — говорит Михаил Думов. —Но не все было так безоблачно во время службы у молодого офицера. В конце девяностых российская армия стала переживать не самые лучшие времена. Заработную плату задерживали по шесть месяцев. Паек, на который можно было прокормить семью, выдавали все реже и реже. Все летчики были поставлены на довольствие в лётной столовой и перед выходом на работу приходили туда завтракать., — вспоминает Михаил, —Многие сослуживцы стали увольняться со службы. Искать себя на гражданке. После очередного отпуска домой к родителям Михаил также принял нелегкое решение расстаться с небом., — говорит он. —Несмотря на то, что рапорт об увольнении молодой офицер написал еще в 2002 году, уволили его из рядов Вооруженных сил РФ только в марте 2003 года с формулировкой по организационно-штатным мероприятиям., — говорит Михаил Думов, —, — говорит Михаил. —В мае 2003 года Михаил Думов был принят на работу мастером АГЗС (газовая заправка) в городе Краснознаменске., — рассказывает он, —Чтобы до конца вникнуть в процесс строительства и работы АГЗС Михаил Думов окончил курсы повышения квалификации учебно-курсового комбината администрации Калининградской области по специальности «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Правила безопасности в газовом хозяйстве». А через год там же завершил обучение и получил удостоверение специалиста по «Правилам безопасности для объектов, использующих сжиженные и углеводородные газы»., — говорит Михаил Думов, —В декабре 2004 года Михаил Думов стал индивидуальным предпринимателем, впоследствии появилось ООО «ДОН», в котором в разные годы трудилось до 55 человек. Отношения в коллективе всегда складывались теплые, дружеские. Предприятие занималось розничной торговлей электронной, компьютерной и бытовой техникой в сети магазинов. Осуществляло продажу техники в корпоративном секторе. Участвовало в госзакупках и заключении договоров поставки. Оказывало услуги организациям в финансовом и бухгалтерском аудите, обновлении и сопровождении программ «1С», в установке и наладке систем видеонаблюдения, поставляло компьютеры и многое другое., — говорит Михаил Думов. —