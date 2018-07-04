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В рамках Программы конкретных дел приобретено 85 мусорных контейнеров

4 июля 2018, 15:34
В рамках Программы конкретных дел приобретено 85 мусорных контейнеров
В Гусеве продолжается реализация Программы конкретных дел, которая курируется Министерством по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Программа направлена на благоустройство территории муниципального образования. Как известно, комфортный город начинается с мелочей, а именно с чистоты и порядка, которым в нашем городе уделяется особое внимание.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этих целях и в рамках ПКД муниципалитетом приобретено 85 металлических контейнеров емкостью 0,75 м³.

Начальная (максимальная) цена контракта составила более 570 тыс. руб.
программа конкретных дел Админстрация Гусевского района
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