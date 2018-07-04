В Гусеве продолжается реализация Программы конкретных дел, которая курируется Министерством по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
Программа направлена на благоустройство территории муниципального образования. Как известно, комфортный город начинается с мелочей, а именно с чистоты и порядка, которым в нашем городе уделяется особое внимание.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этих целях и в рамках ПКД муниципалитетом приобретено 85 металлических контейнеров емкостью 0,75 м³.
Начальная (максимальная) цена контракта составила более 570 тыс. руб.
В рамках Программы конкретных дел приобретено 85 мусорных контейнеров
4 июля 2018, 15:34
программа конкретных дел Админстрация Гусевского района
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