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В Гусеве стартовала вторая смена пришкольных оздоровительных лагерей

4 июля 2018, 17:33
В Гусеве стартовала вторая смена пришкольных оздоровительных лагерей
Лето в самом разгаре и в Гусеве стартовала вторая смена пришкольных оздоровительных лагерей. Ее открытие было торжественно отмечено спортивным праздником, который прошел сегодня на территории МОУ «СОШ № 5». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В увлекательном мероприятии приняли участие сводные отряды МОУ «СОШ № 1 им С. И. Гусева», МАОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 5», а также ребята из средней школы поселка Калининское и Маяковское.

Программа праздника состояла из спортивных эстафет, творческого мастер-класса по созданию бумажных голубей, а также из художественной импровизации рисунков на асфальте. Победители соревнований были награждены грамотами и сладкими призами.

Также во время праздника ребята смогли поприветствовать участников европейской ветки международной факельной эстафеты «Бег мира». Маршрут участников забега из разных стран пролегал через Калининградскую область, в том числе через Гусев. Школьники встретили бегунов громкими аплодисментами и с удовольствием с ними пообщались.
лагерь
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