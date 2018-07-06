/ / / Сергей Алёхин: опыт и силы - родному Гусеву

6 июля 2018, 13:38

Беседовал Сергей Каюков «За доблестный труд»

Нынешнее поколение молодежи привыкло к тому, что человек может получить то или иное образование, а работать совсем в другой сфере. Во времена СССР все было наоборот. Если ты получал профессию, то и работал по профессии, оттачивая свое мастерство и повышая профессионализм. Однако мне, в разговорах с людьми старшего поколения об их жизни, о трудовой деятельности, приходилось слышать такое выражение: «Был направлен по комсомольской путевке». Как правило «Комсомольскую путевку» давали особо отличившимся комсомольцам, зарекомендовавшим себя только с положительной стороны. Трудолюбивым и инициативным парням и девушкам. Для кого-то «Комсомольская путевка» была лишь временной сменой деятельности, а кому-то дала путевку в жизнь.Так случилось в жизни генерального директора ООО «Дом спорта» Сергея Алехина, но не будем забегать вперед и расскажем все по порядку.Родился Сергей в Гусеве в семье сотрудников Райводхоза Марии Антоновны и Андрея Васильевича Алехиных., — рассказывает Сергей Алёхин, —В их семье было два сына, и родители старались дать обоим мальчишкам достойное воспитание и образование. После окончания восьми классов средней школы № 3 Сергей поступил в Озерский техникум механизации сельского хозяйства. До службы в армии оставалось три месяца, когда он получил диплом техника-механизатора., — рассказывает Сергей Алёхин, —Службу в рядах вооруженных сил Сергей Алехин проходил в Белорусском военном округе и вернулся в родной город Гусев в звании сержанта. Трудолюбие и ответственность, воспитанные родителями, не позволили долго засиживаться ему после демобилизации, и Сергей пошел устраиваться на работу в Автоколонну 1802:Очень скоро молодой слесарь-механик Сергей Алёхин своим желанием трудиться, упорством и навыками снискал уважение среди старших коллег. Уважало его и руководство автопредприятия, поэтому, когда в комсомольскую организацию Автоколонны 1802 пришел запрос о направлении в Гусевский отдел вневедомственной охраны по «Комсомольской путевке» лучшего сотрудника, вся ячейка единогласно отдала предпочтение Сергею Алёхину., — говорит Сергей, —Здесь Алехину пригодились и армейская дисциплина, и его желание делать все хорошо, и любовь к родному Гусеву. Совсем скоро Сергея Алехина назначили на должность командира взвода группы задержания. Всю страну тогда охватила всеобщая коммерциализация. В Гусеве стали появляться первые ларьки и маленькие магазинчики. Некоторые гусевцы начали ездить за товаром в ближнее зарубежье и арендовать торговые площади в бывших продмагах. Но была и та категория граждан, которые не хотели жить честно., — рассказывает Сергей Алехин, —Не было у милиции и подозреваемых. Под руководством Сергея Алёхина была сформирована группа и разработан план. В течении нескольких ночей сотрудники милиции сидели в засаде., — продолжает Сергей Алёхин, —, — улыбается Алёхин, —Середина и конец девяностых был периодом разгула преступности не только в Гусеве, но и по всей стране. Пока федеральные власти боролись с разгулявшимся на Кавказе терроризмом, милиции предстояло противостоять бандитизму в практически каждом городе. Гусев в те годы буквально охватила волна краж из автомобилей и гаражей. Тогда граждане еще не пользовались услугами ни вневедомственной охраны, ни частных охранных организаций, чем и пользовались преступники. Они проламывали крышу одного гаража в гаражном обществе, затем пробивали стены соседних гаражей и вытаскивали магнитолы из автомобилей, которые тут же продавали через группу таксистов. На помощь оперативникам и участковым привлекались и наряды вневедомственной охраны., — рассказывает Сергей Алёхин, —Спустя несколько лет вневедомственной охране пришлось пережить первую волну реформ. Гусевский отдел объединяли с Черняховским ОВО, причем управление переходило в соседний город., — говорит Сергей Алехин, —Тогда Алёхин пишет рапорт о переводе его в Гусевское РОВД на должность участкового-уполномоченного:Однако нехватка кадров в системе МВД была и в те времена. Учитывая послужной список бывшего сотрудника ОВО Сергея Алёхина сразу назначили на один из сложных участков, в который входили поселки Калининское, Новостройка и Ольховатка.В один из дней к новому участковому пришел председатель «Совхоза им С. Колоскова» Антон Урбанович, который посетовал на то, что со склада пропадает пшеница. Несмотря на большой опыт работы, Сергей Алехин понимал, что одному не справиться и обратился за помощью к своему другу оперативнику Сергею Панову. И снова план мероприятий, снова засада., — говорит Сергей Алехин, —Вскоре руководство Гусевского РОВД предложило должность помощника начальника ОВД оперативного дежурного., — говорит Сергей Алёхин, —Сергей Алёхин вошел в камеру, чтобы разнять дерущихся, но как позже выяснилось, их доставили в отдел, но не обыскали, а у одного из них был самодельный нож… Можно сказать, Сергею Алёхину повезло — нож прошел по касательной, не задев жизненно-важных органов.Вскоре Сергей Алёхин вышел на пенсию по выслуге лет и возглавил гарнизонный Дом офицеров, но спустя четыре года, решением совета директоров ООО «Дом спорта» в состав которого входят магазины: «Спутник», трикотаж и «Золотая рыбка» был назначен генеральным директором общества с ограниченной ответственностью., — улыбается Сергей Алёхин, —После того, как ООО «Дом спорта» возглавил Сергей Алехин, магазины преобразились. На магазине «Спутник» появилась первая в городе объемная вывеска, витрины засверкали новыми красками. Обновился и ассортимент., — говорит Сергей Алёхин.Комсомольская путёвка — документ, по которому в СССР районный комитет ВЛКСМ направлял комсомольца на временную или постоянную работу на ударные стройки или на службу в Вооружённые Силы СССР.Принятая трудовым законодательством СССР разновидность организационного набора. По таким путёвкам комсомольцы отправлялись в малообжитые районы СССР для освоения целины, районов Крайнего Севера. Раздача комсомольских путёвок была частью кампании так называемого «комсомольского призыва», как один из вариантов организационного набора — перераспределения человеческих трудовых (и мобилизационных) ресурсов внутри государства.