/ / / Сергей Алёхин: опыт и силы - родному Гусеву

Так случилось в жизни генерального директора ООО «Дом спорта» Сергея Алехина, но не будем забегать вперед и расскажем все по порядку.
Родился Сергей в Гусеве в семье сотрудников Райводхоза Марии Антоновны и Андрея Васильевича Алехиных.
— Родители моей мамы погибли во время Великой Отечественной войны, — рассказывает Сергей Алёхин, — И она после детского дома приехала в Гусевский сельскохозяйственный техникум учиться на мелиоратора. А отец приехал работать по распределению в Райводхоз.
В их семье было два сына, и родители старались дать обоим мальчишкам достойное воспитание и образование. После окончания восьми классов средней школы № 3 Сергей поступил в Озерский техникум механизации сельского хозяйства. До службы в армии оставалось три месяца, когда он получил диплом техника-механизатора.
— Не хотелось сидеть дома эти месяцы, но и на работу особо никуда не брали, — рассказывает Сергей Алёхин, — Удалось лишь устроиться в совхоз «Коммунар» на зерносушилку.
Службу в рядах вооруженных сил Сергей Алехин проходил в Белорусском военном округе и вернулся в родной город Гусев в звании сержанта. Трудолюбие и ответственность, воспитанные родителями, не позволили долго засиживаться ему после демобилизации, и Сергей пошел устраиваться на работу в Автоколонну 1802:
— Хотел стать водителем, но там увидев мой диплом техника, предложили работу в мастерской.
Очень скоро молодой слесарь-механик Сергей Алёхин своим желанием трудиться, упорством и навыками снискал уважение среди старших коллег. Уважало его и руководство автопредприятия, поэтому, когда в комсомольскую организацию Автоколонны 1802 пришел запрос о направлении в Гусевский отдел вневедомственной охраны по «Комсомольской путевке» лучшего сотрудника, вся ячейка единогласно отдала предпочтение Сергею Алёхину.
— Так началась моя служба в милиции, — говорит Сергей, — Служба в милиции, только в кино это романтика, на самом деле милицейские будние намного суровее, и работа сложная.
Здесь Алехину пригодились и армейская дисциплина, и его желание делать все хорошо, и любовь к родному Гусеву. Совсем скоро Сергея Алехина назначили на должность командира взвода группы задержания. Всю страну тогда охватила всеобщая коммерциализация. В Гусеве стали появляться первые ларьки и маленькие магазинчики. Некоторые гусевцы начали ездить за товаром в ближнее зарубежье и арендовать торговые площади в бывших продмагах. Но была и та категория граждан, которые не хотели жить честно.
— Все чаще и чаще в милицию стали обращаться граждане, которые арендовали торговые площади в одном из крупных магазинов города, о том, что у них стал пропадать товар, — рассказывает Сергей Алехин, — Причем товар пропадал с завидной регулярностью, следов взлома в здание магазина не было.
Не было у милиции и подозреваемых. Под руководством Сергея Алёхина была сформирована группа и разработан план. В течении нескольких ночей сотрудники милиции сидели в засаде.
— Наконец нам повезло, мы задержали воришек, — продолжает Сергей Алёхин, — Вот только привлечь к уголовной ответственности не получилось. Воришками оказались подростки двенадцати — тринадцати лет. Они через запасной вход, которые оказался не заперт, а всего лишь заставлен коробками с вещами этих предпринимателей, и проникали в магазин.
— Уши надрать не хотелось?
— Конечно хотелось, — улыбается Алёхин, — Но нельзя. Я ведь представитель закона, значит и должен действовать по закону. Должен сохранять выдержку и спокойствие.
Середина и конец девяностых был периодом разгула преступности не только в Гусеве, но и по всей стране. Пока федеральные власти боролись с разгулявшимся на Кавказе терроризмом, милиции предстояло противостоять бандитизму в практически каждом городе. Гусев в те годы буквально охватила волна краж из автомобилей и гаражей. Тогда граждане еще не пользовались услугами ни вневедомственной охраны, ни частных охранных организаций, чем и пользовались преступники. Они проламывали крышу одного гаража в гаражном обществе, затем пробивали стены соседних гаражей и вытаскивали магнитолы из автомобилей, которые тут же продавали через группу таксистов. На помощь оперативникам и участковым привлекались и наряды вневедомственной охраны.
— Во время одного из таких задержаний пришлось в снегу пролежать несколько часов, — рассказывает Сергей Алёхин, — Но у нас все получилось, хотя изрядно пришлось побегать по крышам гаражей.
Спустя несколько лет вневедомственной охране пришлось пережить первую волну реформ. Гусевский отдел объединяли с Черняховским ОВО, причем управление переходило в соседний город.
— Мне тоже предлагали перейти на работу в соседний район, — говорит Сергей Алехин, — Но мне не хотелось уезжать. Я люблю Гусев и всегда хотел быть полезным для него. Всегда хотелось делать что-то хорошее для города и его жителей.
Тогда Алёхин пишет рапорт о переводе его в Гусевское РОВД на должность участкового-уполномоченного:
— Я понимал, что работа участковым отличается от работы во вневедомственной охране, и надеялся, что мне дадут наставника, более опытного участкового, который мне расскажет, поможет.
Однако нехватка кадров в системе МВД была и в те времена. Учитывая послужной список бывшего сотрудника ОВО Сергея Алёхина сразу назначили на один из сложных участков, в который входили поселки Калининское, Новостройка и Ольховатка.
— Работа участковым-уполномоченным, это больше всего работа с людьми. Разбирательство семейных конфликтов, бытовых ссор, мелких краж. Не было скучно?
— Скучать не приходилось. Работы было очень много и в большей мере бумажной. Домой порой приходил ближе к полуночи. Хотя и преступников тоже приходилось ловить.
В один из дней к новому участковому пришел председатель «Совхоза им С. Колоскова» Антон Урбанович, который посетовал на то, что со склада пропадает пшеница. Несмотря на большой опыт работы, Сергей Алехин понимал, что одному не справиться и обратился за помощью к своему другу оперативнику Сергею Панову. И снова план мероприятий, снова засада.
— Мы его задержали, — говорит Сергей Алехин, — Воришкой оказался работник совхоза. Мы устроили ему перекрестный допрос и, как оказалось, у него было много «подвигов».
Вскоре руководство Гусевского РОВД предложило должность помощника начальника ОВД оперативного дежурного.
— Во время одного из дежурств вас ранили.
— Было дело, — говорит Сергей Алёхин, — Патруль доставил в отделение из городского парка, где проходили городские гуляния, двух нетрезвых молодых людей. В камере для административных задержанных, они устроили потасовку. Мне нужно было их успокоить.
Сергей Алёхин вошел в камеру, чтобы разнять дерущихся, но как позже выяснилось, их доставили в отдел, но не обыскали, а у одного из них был самодельный нож… Можно сказать, Сергею Алёхину повезло — нож прошел по касательной, не задев жизненно-важных органов.
Вскоре Сергей Алёхин вышел на пенсию по выслуге лет и возглавил гарнизонный Дом офицеров, но спустя четыре года, решением совета директоров ООО «Дом спорта» в состав которого входят магазины: «Спутник», трикотаж и «Золотая рыбка» был назначен генеральным директором общества с ограниченной ответственностью.
— Пригодились навыки работы в системе органов внутренних дел?
— Не поверите, но очень, — улыбается Сергей Алёхин, — Я ведь обычный человек. У меня такие же эмоции, как и у всех, но выдержка и сдержанность помогают. Покупатели бывают разные. Кто-то не доволен ценой на товар, кому-то не нравится, как его обслужили, а у кого-то просто неудачный день. К каждому нужен поход.
После того, как ООО «Дом спорта» возглавил Сергей Алехин, магазины преобразились. На магазине «Спутник» появилась первая в городе объемная вывеска, витрины засверкали новыми красками. Обновился и ассортимент.
— Мне всегда хотелось делать, что-то нужное для любимого города, для его жителей, — говорит Сергей Алёхин.
Для справки:
Комсомольская путёвка — документ, по которому в СССР районный комитет ВЛКСМ направлял комсомольца на временную или постоянную работу на ударные стройки или на службу в Вооружённые Силы СССР.
Принятая трудовым законодательством СССР разновидность организационного набора. По таким путёвкам комсомольцы отправлялись в малообжитые районы СССР для освоения целины, районов Крайнего Севера. Раздача комсомольских путёвок была частью кампании так называемого «комсомольского призыва», как один из вариантов организационного набора — перераспределения человеческих трудовых (и мобилизационных) ресурсов внутри государства.
Беседовал Сергей Каюков «За доблестный труд»