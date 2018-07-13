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Гусевский муниципалитет в числе тех, кто уже инициировал внесение свалок в государственный реестр

13 июля 2018, 13:29
Гусевский муниципалитет в числе тех, кто уже инициировал внесение свалок в государственный реестр
В Калининградской области большинство муниципалитетов с закрытыми свалками пока не претендуют на федеральные средства для их рекультивации по программе «Чистая страна». Об этом среду во время оперативного совещания регионального правительства сообщил министр экологии Олег Ступин, пишет «Новый Калининград.Ru».

По его словам, в настоящее время ликвидации подлежат закрытые свалки в Советске, Светлом, Гусеве, Краснознаменске, Ладушкине, Нестерове, Озерске, Полесске, Славске, Черняховске и Мамоново. Кроме того, рекультивировать необходимо оставшиеся после закрытия целлюлозно-бумажных заводов короотвалы в Советске, Немане и Калининграде («Цепрусс»), а также золоотвал в Советске.

Ступин пояснил, что для попадания в программу «Чистая страна» необходимо, чтобы местные власти инициировали внесение свалок в государственный реестр размещения отходов, однако это сделали только Советск, Гурьевск, Светлый, Гусев, Славск и Багратионовск.

«По остальным у нас ни одного движения нет, — заявил чиновник. — Прошу усилить работу глав администраций, потому что программа „Чистая страна“ будет действовать до 2024 года. С учетом объема рекультивируемых в стране свалок и выделяемых на это средств мы можем попасть во второй или третий эшелон — на 20-й и последующие годы».

Напомним, в июне заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман заявил, что в России с каждым годом растет количество отходов на полигонах и свалках. Содержащиеся на полигонах и свалках токсичные вещества угрожают жизни и здоровью более 17 млн человек.
свалка
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