До 2024 года в регионе будут рекультивированы все свалки

Как решается эта задача правительством Калининградской области в рамках национального проекта «Экология», рассказал губернатор Антон Алиханов на встрече с редакторами муниципальных газет 3 февраля.
По региональному проекту «Чистая страна», который является частью нацпроекта, уже рекультивировали самую большую свалку в Калининградской области — в поселке Космодемьянском, а также короотвал комбината «Дарита».
Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по городским свалкам твердых коммунальных отходов в городах Гусеве и Черняховске, короотвалу в Немане.
На восьми городских и четырех поселковых свалках отходов выполнены работы по инженерным изысканиям на общую сумму более 10 миллионов рублей: в городах Советске, Краснознаменске, Нестерове, Полесске, Мамоново, Озерске, Славске, Ладушкине, в поселках Ясное и Тимирязево Славского городского округа, поселке Темкино Правдинского городского округа, поселке Корнево Багратионовского городского округа.
Как сообщил Антон Алиханов, заключено концессионное соглашение, участниками которого являются Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы. По этому соглашению неподалеку от поселка Корнево будет создан новый полигон, одновременно с ним начнет работать завод по глубокой сортировке мусора. Планируется, что примерно 70% мусора будет запускаться во вторичный оборот. В ходе сортировки часть отходов (пластик, бумага, картон) будет передаваться тем, кто займется переработкой. Часть сырья — компостироваться. Компост, приготовленный путем обезвреживания бытовых отходов, в дальнейшем может использоваться, например, при строительстве дорог.
«То, что не будет отсортировано для вторичной переработки и компостирования, пойдет на производство RDF-гранул, которые являются хорошим экспортным товаром, — рассказал Антон Алиханов. — Например, в Польше есть котельные, которые работают на RDF-топливе. У инвестора есть технологии по строительству установок для производства RDF-топлива».
Новый комплекс по сортировке отходов должен заработать в 2022 году, что позволит существенно снизить объем захоронения твердых бытовых отходов на полигонах, подчеркнул глава региона.
Губернатор также напомнил про замену контейнеров для мусора.
«В прошлом году на эти цели мы выделили из областного бюджета 60 миллионов рублей. В 2020 — еще 20 миллионов, — сообщил он. — В этом году начинает внедряться система раздельного сбора мусора в Калининграде. Пока в качестве эксперимента для этого определено 60 контейнеров».
Сегодня около всех свалок работают электронные весы, которые контролируют объем грузов. Кроме того, через специальную систему отслеживается передвижение каждой машиной с мусором.
До 2024 года в регионе будут рекультивированы все свалки
4 февраля 2020, 12:48