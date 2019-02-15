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Разрабатывается проект рекультивации свалок в Гусеве и Черняховске

15 февраля 2019, 10:37
Разрабатывается проект рекультивации свалок в Гусеве и Черняховске
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии области Олег Ступин на встрече с редакторами муниципальных газет, которая состоялась в региональном правительстве 14 февраля.

«В этом году делают проектно-сметную документацию на рекультивацию старых свалок администрации Гусевского и Черняховского городских округов. Возможно, это успеют сделать и в Балтийске, если примут генеральный план муниципального образования. В 2020 к аналогичной работе планируется приступить в Советске. До 2024 года большинство свалок и старых полигонов в регионе перестанет существовать», — отметил Олег Ступин.

Редакторов муниципальных газет также интересовала позиция правительства по вопросу переработки мусора.

По словам министра, мощностей двух-трёх мусоросортировочных комплексов будет достаточно для области. В регионе также появится новый объект захоронения отходов. Он заменит полигоны «Круглово» и «Ельняки», которые закроют к 2021 году.

В разговоре также была затронута тема введения раздельного сбора мусора у населения. В планах — проект по установке контейнеров для «грязных» и «чистых» отходов по аналогии с Московской областью. Пластик, стекло и бумагу из «чистого» контейнера будут направлять на сортировку, остальной мусор подлежит обезвреживанию и захоронению на полигонах.

Не осталась без внимания реализация «мусорной» реформы, стартовавшая в России с 1 января 2019 года. В частности, вопросы журналистов касались обеспечения жителей контейнерами для коммунальных отходов.

«Контейнеры приобретают и устанавливают те, у кого на балансе находится контейнерная площадка, — рассказал глава ведомства. — Большая часть площадок не передана управляющим компаниям и находится в ведении администраций муниципальных образований. Правительство области, понимая сложность этого вопроса, предоставило муниципалитетам субсидию в размере 31 миллион рублей на замену контейнерного парка».

Главный редактор газеты «Полюс» (Черняховск) Антонина Трубина задала вопрос о планах по расчистке водных объектов: «Каждую весну и осень у нас затапливает большие территории, в том числе населенные пункты, поля и лесные массивы, так как большая часть востока области находится ниже уровня моря. Разрабатывалась ли программа по очистке пойм рек?»

Олег Ступин отметил, что в этом году региональное правительство выделило 25 миллионов рублей на проектирование расчистки рек.

«Раньше область не выделяла таких средств на эти цели, — подчеркнул он. — В первую очередь, они пойдут на Славск и Полесск, где есть угроза подтопления жилья и сельскохозяйственных земель, а также на Калининград. В областном центре фокус внимания будет на тех реках, по которым сложилась тяжелая экологическая обстановка. Затем поэтапно будут расчищаться реки на территориях других муниципалитетов».

Всего в планах ведомства расчистить 30 русел рек-водоприемников на территории области, общей протяженностью более 600 километров.

Отвечая на вопрос редактора нестеровской газеты «Сельская новь» Оксаны Никитиной о сборе валежника, министр напомнил, что населению можно получить дрова бесплатно, обратившись в многофункциональный центр. Подробное разъяснение о том, как можно собирать и транспортировать валежник, будет дано жителям в ближайшее время.

Справка

Сообщить о свалках и невывозе мусора можно по круглосуточному многоканальному телефону «горячей линии» министерства 8 (4012) 920-889 или через интернет-приемную.

Телефоны Государственного предприятия Калининградской области «Единая система обращения с отходами» (регионального оператора) для обратной связи с населением:

8 (4012) 312-400 — справочная горячая линия для юридических лиц

8 (4012) 310-709, 310-730 — справочные горячие линии для физических лиц

8 (4012) 312-410 — телефоны для сообщений о нарушении графиков уборки мусора.

Также обратиться к региональному оператору можно через интернет.
мусор
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