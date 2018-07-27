/ / / Бунтарь из Гумбиннена

27 июля 2018, 14:21

Владимир Летягин

12 октября 1812 года в Гумбиннене родился известный революционер, писатель и журналист — Отто Фон Корвин Вербицки. Его семья была очень знатной, и даже император Александр I был знаком с ними лично.Отец писателя — Генрих, работал директором Гумбинненской почты. Мать звали Катарина-София-Вильгельмина Мендель. Родители Отто очень рано развелись.Отто, как сын военного, закончил кадетский корпус и после недолгое время служил в прусской армии. С карьерой военнослужащего он покончил из-за семейных проблем.Затем Отто поселился в Лейпциге, где занялся журналистикой и литературой. Здесь же он женился на Элен Кардини.Известность Отто Фон Корвин Вербицки получил в 1845 году, как автор антиклерикальной книги «Исторические памятники христианского фанатизма». Эта книга издавалась в больших количествах и имела оглушительный успех в Германии. В ней он критиковал католическую церковь и христианский фанатизм.Левые взгляды привели Отто в стан лидеров европейской революции 1848–1849 годов. В ходе этого события он возглавил крупнейшие формирования революционеров во Франции и Германии во время Баденской революции. В итоге его отряд был разбит контрреволюционерами, и Отто был приговорён прусским судом к смертной казни.Благодаря ходатайству родственников приговор был смягчен, и Отто отправили в крепость, где он провел в одиночном заключении 6 лет. После отбывания срока он был выслан за пределы Германии в Великобританию.В Великобритании Отто Фон Корвин Вербицки работал журналистом и издал несколько книг. Он также присутствовал на фронтах гражданской войны в США 1861–1865 годах в качестве военного корреспондента.В 1874 году Отто Фон Корвин Вербицки вернулся в Германию, а в 1886 году умер в городе Висбадене.