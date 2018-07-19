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В Гусеве завершён ямочный ремонт дорог на 26 улицах

19 июля 2018, 16:04
В Гусеве завершён ямочный ремонт дорог на 26 улицах
В Гусеве в рамках программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, улиц, территорий МО «Гусевский городской округ» завершены работы по ямочному ремонту 26-ти улиц города:

  1. ул. Пушкина;
  2. ул. Северная;
  3. ул. Балтийская;
  4. ул. Артиллерийская;
  5. ул. Ломоносова;
  6. ул. Толстого;
  7. ул. Луговая;
  8. ул. Утегенова;
  9. ул. Невского;
  10. ул. Мукомольная
  11. ул. Красноармейская;
  12. ул. Маяковского;
  13. ул. Ю. Смирнова;
  14. ул. З. Космодемьянской;
  15. ул. Школьная;
  16. ул. Железнодорожная
  17. привокзальная площадь;
  18. ул. Вокзальная;
  19. ул. Победы;
  20. центральная площадь;
  21. пер. Павлова;
  22. ул. Тимирязева;
  23. ул. Багратиона;
  24. ул. Малахова;
  25. ул. Советская;
  26. пр. Ленина.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, данные улицы были выбраны в результате проведенного комиссионного обследования и с учетом обращений граждан.

Кроме этого было принято решение дополнительно провести ремонт дорожного покрытия по ул. Профсоюзной, где в этом году в рамках Программы конкретных дел также запланирован ремонт тротуара.
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