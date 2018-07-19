/ / / В Гусеве завершён ямочный ремонт дорог на 26 улицах

- ул. Пушкина;
- ул. Северная;
- ул. Балтийская;
- ул. Артиллерийская;
- ул. Ломоносова;
- ул. Толстого;
- ул. Луговая;
- ул. Утегенова;
- ул. Невского;
- ул. Мукомольная
- ул. Красноармейская;
- ул. Маяковского;
- ул. Ю. Смирнова;
- ул. З. Космодемьянской;
- ул. Школьная;
- ул. Железнодорожная
- привокзальная площадь;
- ул. Вокзальная;
- ул. Победы;
- центральная площадь;
- пер. Павлова;
- ул. Тимирязева;
- ул. Багратиона;
- ул. Малахова;
- ул. Советская;
- пр. Ленина.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, данные улицы были выбраны в результате проведенного комиссионного обследования и с учетом обращений граждан.
Кроме этого было принято решение дополнительно провести ремонт дорожного покрытия по ул. Профсоюзной, где в этом году в рамках Программы конкретных дел также запланирован ремонт тротуара.