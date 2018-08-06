/ / / Гервишкен — Гервен — Приозерное

6 августа 2018, 15:11

Владимир Летягин

Первое упоминание о Гервишкене (сейчас поселок Приозерное) можно обнаружить в документах об инстербургском управлении за 1533 год.Известно, что в 1645 году здесь был построен трактир.В начале 18 века эпидемия чумы опустошила поселение, но эмигранты из Швейцарии и Австрии вернули его к жизни.В 1730 году в Гервишкене была построена первая деревянная кирха, которая в 1805 году была снесена, и на её месте появилась каменная кирха. Рядом был дом пастора, его сад и кладбище.В 1732 году в поселении была построена мельница. Также в 1875 году была построена и открыта школа, здание которой сохранилось по сей день.После окончания первой мировой войны у кирхи была разбита роща героев, в которой каждому погибшему односельчанину был посвящен персональный цветник с эпитафией на памятной доске.В 1920 году в Гервишкене начали строить гидроэлектростанцию, работы по которой были завершены в 1923 году. Эта гидроэлектростанция работа до 60-х годов 20 века.В поселении был свой сельскохозяйственный союз и отделение гумбинненской кредитной кассы. Здесь было активно развито коневодство, производство молока и основных сельскохозяйственных культур.В 1939 году в Гервишкене проживало 573 человека.