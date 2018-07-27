Сегодня на территории гостеприимного Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова чествовали работников сферы торговли и общественного питания. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
С профессиональным праздником их пришли поздравить врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов.
Александр Китаев и Андрей Гнездилов вручили благодарственные письма руководителям гусевских предприятий, которые внесли большой вклад в развитие сферы обслуживания и торговли.
Врио главы администрации пожелал предпринимателям успехов и процветания в их деле, а также предложил отказаться сегодня от официального формата мероприятия и продолжить встречу в неформальной обстановке за чашечкой чая. Получилась интересная живая беседа, где собравшиеся в дружеской атмосфере обсудили актуальные вопросы.
Завершилась встреча экскурсией по тематическим залам музея.
Сегодня в городском музее чествовали работников торговли и общественного питания
27 июля 2018, 21:24
музей предприниматели Админстрация Гусевского района
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