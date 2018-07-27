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Информационный сайт города Гусева

Сегодня в городском музее чествовали работников торговли и общественного питания

27 июля 2018, 21:24
Сегодня в городском музее чествовали работников торговли и общественного питания
Сегодня на территории гостеприимного Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова чествовали работников сферы торговли и общественного питания. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

С профессиональным праздником их пришли поздравить врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов.

Александр Китаев и Андрей Гнездилов вручили благодарственные письма руководителям гусевских предприятий, которые внесли большой вклад в развитие сферы обслуживания и торговли.

Врио главы администрации пожелал предпринимателям успехов и процветания в их деле, а также предложил отказаться сегодня от официального формата мероприятия и продолжить встречу в неформальной обстановке за чашечкой чая. Получилась интересная живая беседа, где собравшиеся в дружеской атмосфере обсудили актуальные вопросы.

Завершилась встреча экскурсией по тематическим залам музея.
музей предприниматели Админстрация Гусевского района
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Гость Пупкин
# 1Гость Пупкин
Понятно надо голосовать за ер? Спасибо за пенсии и медицину
Вчера, 21:44   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 2Гость.
Опять партия Жуликов и Воров себя пропиарила. Голосуйте за них, идиотики гусевские.
Вчера, 23:29   ЦитироватьОтветить1

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