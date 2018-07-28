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Десница святого Андрея Первозванного побывала в Гусеве и Советске

28 июля 2018, 17:09
Десница святого Андрея Первозванного побывала в Гусеве и Советске
Из кафедрального собора Архангела Михаила ковчег с десницей святого апостола Андрея Первозванного был доставлен в храм Всех Святых города Гусева. Об этом сообщается на сайте Черняховской епархии.

После того как горожане смогли помолиться перед святыней и поклониться ей, святые мощи отправились в гарнизонный Дом офицеров. Здесь приложиться к деснице апостола Андрея имели возможность военнослужащие 11-го армейского корпуса. А для военнослужащих в/ч 90151 ковчег был доставлен прямо в часть, где приложиться к мощам смогли и пациенты военного госпиталя.

Затем ковчег со святыней направился в Советск. Поклониться святыне и вознести перед ней молитвы собралось около тысячи советчан и гостей из близлежащих городских округов. Благочинный Неманского округа протоиерей Никифор Мельник в сослужении духовенства Неманского благочиния совершил молебное пение с акафистом святому апостолу Андрею Первозванному. Всем молящимся были розданы иконки, освященные на святых мощах.
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