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Городская администрация утвердила техническое задание проекта по благоустройству городской площади

30 июля 2018, 15:00
Городская администрация утвердила техническое задание проекта по благоустройству городской площади
В администрации МО «Гусевский городской округ» под руководством врио главы администрации Александра Китаева состоялось заседание общественной комиссии по вопросу общественного обсуждения технического задания проекта «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой Мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградской области)».

На заседании были рассмотрены предложения и пожелания жителей округа, которые они могли оставлять в официальных социальных сетях администрации, на сайте «Активный гражданин», а также отправлять на электронную почту администрации и редакции газеты «За доблестный труд».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, большинством голосов участников заседания техническое задание на разработку проекта по благоустройству площади города Гусева было утверждено. Управлению ЖКХ и коммунальной инфраструктуры было предложено дополнить техническое задание с учетом предложений жителей.
Русская Победа спасла Париж
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