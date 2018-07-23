/ / / Городская администрация приглашает принять участие в обсуждении проекта «Русская Победа спасла Париж»

Для реализации масштабного проекта нашему муниципалитету предстоит пройти несколько этапов:
- согласование технического задания с министерством строительства и ЖКХ Калининградской области;
- защита технического задания в Минстрое России;
- разработка проектной документации;
- согласование проектной документации с министерством строительства и ЖКХ Калининградской области;
- защиту проектной документации в Минстрое России;
- прохождение государственной экспертизы проектной документации в ГАУ КО «ЦПЭиЦС».
На сегодняшний день администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» разработано техническое задания на разработку проектной документации по благоустройству площади. Городская администрация приглашает всех неравнодушных принять участие в обсуждении проекта.
Оставляйте свои пожелания и замечания в ВКонтакте, Одноклассниках, или отправляйте на почту cityhall@admgusev.ru.
Техническое задание