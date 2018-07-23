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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация приглашает принять участие в обсуждении проекта «Русская Победа спасла Париж»

23 июля 2018, 18:37
Городская администрация приглашает принять участие в обсуждении проекта «Русская Победа спасла Париж»
В мае 2018 года проект Гусевского городского округа «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область) занял первое место во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек.

Для реализации масштабного проекта нашему муниципалитету предстоит пройти несколько этапов:
  • согласование технического задания с министерством строительства и ЖКХ Калининградской области;
  • защита технического задания в Минстрое России;
  • разработка проектной документации;
  • согласование проектной документации с министерством строительства и ЖКХ Калининградской области;
  • защиту проектной документации в Минстрое России;
  • прохождение государственной экспертизы проектной документации в ГАУ КО «ЦПЭиЦС».

На сегодняшний день администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» разработано техническое задания на разработку проектной документации по благоустройству площади. Городская администрация приглашает всех неравнодушных принять участие в обсуждении проекта.

Оставляйте свои пожелания и замечания в ВКонтакте, Одноклассниках, или отправляйте на почту cityhall@admgusev.ru.

Техническое задание
Амфитеатр [2,07 Mb] (cкачиваний: 18)
Генеральный план [411,84 Kb] (cкачиваний: 14)
Геральдика и променад [3,12 Mb] (cкачиваний: 10)
Флагшток [6,12 Mb] (cкачиваний: 8)
Русская Победа спасла Париж Админстрация Гусевского района
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z
# 1z
Там места возле храма пшик. Где это всё разместится?
Вчера, 20:02   ЦитироватьОтветить0
каменный гость
# 2каменный гость
О! Дедушку оставили! Очень хорошо! Ещё бы ёлки все возле него оставили - было бы вообще замечательно.
Вчера, 22:20   ЦитироватьОтветить0

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