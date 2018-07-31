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Городская администрация приглашает к обсуждению реконструкции улично-дорожной сети в центре города

31 июля 2018, 12:11
Городская администрация приглашает к обсуждению реконструкции улично-дорожной сети в центре города
Городская администрация приглашает принять участие в обсуждении технического задания на выполнение работ по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области».

Данные виды работ будут выполняться в рамках реализации проекта Гусевского городского округа «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область).

Техническое задание [163,04 Kb] (cкачиваний: 19)

Оставляйте свои пожелания и замечания в комментариях в ВКонтакте, Одноклассниках, на сайте «Активный гражданин», а также присылайте на электронную почту по адресу cityhall@admgusev.ru.
Русская Победа спасла Париж
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