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В городском музее открылась выставка «Память о забытой войне»

1 августа 2018, 21:11
В городском музее открылась выставка «Память о забытой войне»
Сегодня, в День памяти российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны, в Гусевском историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки «Память о забытой войне». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Это совместный проект Гусевского музея и Холдинга GS Group.

На торжественном открытии присутствовал врио главы администрации Александр Китаев. Он вручил благодарственное письмо руководителю волонтерского движения GS Group Валерию Гусарову. Вместе с командой неравнодушных сотрудников инновационного кластера «Технополис GS» на протяжении 5 лет они занимаются благоустройством воинских захоронений Первой мировой войны на территории региона. Врио главы администрации Александр Китаев выразил готовность присоединиться к работе волонтерского движения по сохранению культурного наследия одного из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества.

Композиция выставки объединила уникальные зарисовки русского художника Леонида Сологуба, который добровольцем ушел на фронт в годы Первой мировой войны, а также фотографии волонтерского движения «Технополис GS». Кроме этого во время открытия выставки Петербургская художница Тамара Камаева представила свою картину «Без вести пропавшие». По словам автора, художественное произведение символизирует диалог героев той кровопролитной войны, не вернувшихся с полей сражений.

Напомним, что жители и гости города смогут посетить выставочный проект до конца сентября.
музей выставка
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