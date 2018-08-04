/ / / Участница клуба «Надежда» Валентина Котлярова отметила 95-летие

Жизнь длиною почти в столетие — редкость. Жизнь, наполненная нелегкими испытаниями, но пройденная с достоинством, — редкость вдвойне. Таким счастливым даром наградила судьба Валентину Котлярову.
«Я, Котлярова Валентина Николаевна, родилась 30 июня 1923 года в селе Шибково, Черепановского района Новосибирской области», — так начинается автобиографическая книга скромного фельдшера из сибирской глубинки.
Первое тяжелое испытание выпало на ее долю в три года — после кори девочка ослепла. Лечили ее дома народными средствами, и она начала немного видеть: «На болезни не зацикливалась, играла со всеми детьми в „палочку-застукалочку“, а дети, зная, что я плохо вижу, старались выходить из укрытия и приближаться на такое расстояние, чтобы я их узнала и могла застукать».
Когда ее неграмотная мать пошла на курсы ликбеза, Валю брала с собой. Жизнерадостная и любознательная девчушка быстро научилась читать и писать, выполняя не только свои, но и мамины задания. В школе тоже занималась очень хорошо: «Не видела, что писал учитель, хотя и сидела за первой партой — доска отблескивала, и я не могла ничего прочитать. Старалась изо всех сил запоминать, что говорит учитель… В школе выдавали по две тетради: одну — по русскому языку в линейку, одну — в клеточку для математики. А чернил тоже не было, их делали из сажи. И вот однажды я решила сама сделать чернила и, вероятно, переборщила с сахаром. Решила домашнее задание, промокнула написанное и закрыла тетрадь. Утром собрала учебники, тетради завязала в платок, т. к. портфелей у нас не было, и пошла в школу. На уроке открываю тетрадь, а листы слиплись и оставили следы на двух страницах. Не смотря на то, что у меня все задачи решены правильно, мне поставили „4“. Мне было и обидно и стыдно, что испортила тетрадь».
Дома было много работы, ведь родители целыми днями трудились в колхозе. «Огород в 30 соток был на нас — детях. Картофель родители сажали под плуг, а мы пололи и окучивали. Делили работу по годам: Ване 13 лет — 3 борозд, мне 9 лет — 9 борозд, Тоне 7 лет — 7 борозд… Родители уезжали в 4 утра. Мама разбудит меня, покажет, куда должны дойти стрелки часов, чтобы я вынула хлеб из печи. Я, чтобы не заснуть, садилась и кулаки направляла в глаза. Если начинала клевать, то, стукнувшись о кулаки, просыпалась». Валюша и за младшими детьми присматривала, и корову научилась доить…
Находилось время и для игр. Зимой катались с горок и на катках. «Коньки делали так, брали подходящее полешко трехугольное, на ребро пристраивали толстую проволоку, а с боков делали дырочки и протягивали туда конопляные веревочки такой длины, чтобы можно обмотать валенок и закрепить. Мы, девчонки, чаще катались на одном коньке, а мальчишки — на двух».
***
В 1938 году родители Вали переехали жить в Алтайский край. Вскоре мать заболела туберкулезом легких. Отец, на руках которого были умирающая жена и четверо детей, предложил Валентине поступить в фельдшерско-акушерскую школу в Барнауле. Способную девушку приняли без экзаменов. Как отличница получала стипендию, 57 рублей. Денег, конечно, не хватало, но помощи у отца не просила. Какая помощь?! Ведь Николай Иванович получал 150 рублей. Если разделить эту сумму на всех членов семьи, выходила, что доход Вали даже больше. Завтракала куском хлеба со стаканом горячей воды из общежитского титана, на обед бегала в столовую педучилища, спать ложилась обычно натощак. Стала сдавать кровь. Парадокс, но за ее редкую четвертую группу, да еще резус-отрицательную, платили в два раза… меньше. Все равно в месяц входило до 50 рублей. Валя считала себя богачкой и старалась купить сестренкам какие-нибудь вещички в подарок.
Второй курс Валентина тоже закончила на «отлично». А 22 июня 1941 года по радио сообщили, что началась война. 12 января 42-го ее курсу досрочно вручили дипломы. Кого-то забрали на фронт, кого-то — в госпиталя и больницы. Вале предложили должность заведующей Тальменским горздравом. Она отказалась — как девчонка без опыта может руководить врачами?! К тому же после смерти матери и отправки отца на фронт на ее попечении оказались малолетние сестры. Так она оказалась в селе Червово, заведовала фельдшерско-акушерским пунктом и на полставки работала в роддоме.
Первые роды помнит отлично: «Попросила санитарку принести из дома утюг — электричества в селе не было и не было телефона. Попросила разжечь его, сделала на табуретке импровизированный стерильный столик и стала ждать. А роженица была первородка, надеяться было не на кого, приложила все знания и умения и с божьей помощью приняла самостоятельно мальчика».
Валентина Николаевна помогла появиться на свет более 500 младенцам. А еще ей приходилось и зубы рвать, и мелкие операции делать, не говоря уже об уколах, капельницах и т. п. Всегда носила с собой медицинскую сумку: «Где б я ни была, в кино, на вечере или на отдыхе, по первому зову о помощи я бежала на вызов. Именно бежала, а не шла, т. к. считала: чем быстрее я окажу помощь, тем она будет более действенной. Я никогда не жаловалась на усталость, утомление, депрессию. Я тогда даже не знала о таких понятиях. Даже в редкие часы отдыха вязала носки, варежки, береты и другую мелочь, во время войны — для фронта, а позже — для себя и своей семьи».
***
Раз в месяц Валентине приходилось ездить на совещания в районный центр, за 40 километров. Обычно ездила с кем-нибудь из колхозного начальства. А когда попутного транспорта не было, приходилось и пешком идти. И не с пустыми руками — с мешком медикаментов для оказания первой помощи и лечения больных. Однажды в метель сбилась с дороги и провалилась в незамерзающее болото. Взмолилась: «Господи, помоги! У меня две сестры, брат маленький, а отец на фронте». И чудо случилось — ее будто подбросило и перекинуло на твердый берег…
Во время очередной поездки на совещание медработников, которое совпало с конференцией учителей, познакомилась с будущим мужем. Вместе возвращались из райцентра с новым преподавателем истории и географии. Подруга предложила позвать Георгия Котлярова на праздник в честь старого Нового года. Веселая и заводная Валюша, которая и пела, и плясала под гитару с балалайкой, понравилась демобилизованному. Когда стали расходиться, он вызвался проводить девушку до дома.
Кружились на свету
Снежинки-мотыльки…
Стояли строгие
Задумчивые ели.
Играла полночь
Нежно на свирели.
… Я робко попросил
Твоей руки.
В 2011 году вышел в свет поэтический сборник Георгия Котлярова. Из тех, что посвятил любимой жене, можно составить целый цикл.
Не растеряли, не сгубили
Мы чувств своих огонь живой…
В любви, в согласье чтоб дожили
Мы так до свадьбы золотой.
Это написано в день регистрации брака, 3 февраля, но четыре десятилетия спустя, в 1986 году. Увы! Отметить золотую свадьбу им не привелось — Георгий Иванович умер в 1990-м.
«Я благодарю Бога за то, что он дал мне прекраснейшего мужа, спокойного, доброго, любящего и любимого, уважительного и уважающего, без вредных привычек. Мы перенесли бедность, холод и голод, прожили вместе сорок четыре года два месяца да десять дней счастливо, без ссор и скандалов», — написала Валентина Николаевна в своих воспоминаниях.
Супруги Котляровы родили и вырастили трех дочерей и сына. У тех уже свои дети и внуки — продолжение рода.
***
За заботами о пациентах Валентина Николаевна много лет не обращала внимания на собственное здоровье. А болячек становилось все больше. После операции на печени дочь Рита привезла книгу «Попрощайтесь с болезнями», и Валентина Николаевна начала заниматься физическими упражнениями. В клубе «Надежда» до сих пор вспоминают, какую отличную она «березку» делала. Когда уже перед Галиной встал выбор лечь под нож хирурга или попробовать справиться с недугом с помощью лечебного голодания, чтобы дочери не было так страшно, стала голодать за компанию. И болезнь пошла на убыль. В 2002 году Валентина Николаевна решила проверить, можно ли голодать сорок дней, только пить и работать (да-да! В свои 79 она еще трудилась патронажной сестрой в детской поликлинике). Получилось. Правда, похудела на восемь килограммов, зато какая была легкость во всем теле.
Год спустя в поликлинике отмечали 80-летие В. Н. Котляровой. После юбилея Валентина возвращалась домой (а это три километра), шла легко и быстро. Вдруг слышит голос: «Девушка! Куда вы торопитесь?» Оглянулась — сзади молодой человек, ответила с улыбкой, что этой девушке уже восемьдесят лет. Тот остановился, как громом пораженный. А «девушка» легко пошла дальше…
***
На юбилейном семейном Всероссийском «симпозиуме» в честь 95-летия Валентины Николаевны речь зашла о ее профессии. И вот что любопытно: никто из детей и внуков не выбрал работу в белом халате. Зато правнучки мечтают стать медиками!
Ирина Смирнова