/ / / Участница клуба «Надежда» Валентина Котлярова отметила 95-летие

4 августа 2018, 11:02

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Ирина Смирнова

В Гусеве прошел Всероссийский медицинский симпозиум. Необычный — семейный, посвященный человеку, чей медицинский стаж составляет более 60 лет, Валентине Котляровой. Такой сюрприз к 95-летию приготовили ей многочисленные родные, которые съехались на «симпозиум» со всей нашей страны: от Калининграда до Дальнего Востока.Жизнь длиною почти в столетие — редкость. Жизнь, наполненная нелегкими испытаниями, но пройденная с достоинством, — редкость вдвойне. Таким счастливым даром наградила судьба Валентину Котлярову., — так начинается автобиографическая книга скромного фельдшера из сибирской глубинки.Первое тяжелое испытание выпало на ее долю в три года — после кори девочка ослепла. Лечили ее дома народными средствами, и она начала немного видеть:Когда ее неграмотная мать пошла на курсы ликбеза, Валю брала с собой. Жизнерадостная и любознательная девчушка быстро научилась читать и писать, выполняя не только свои, но и мамины задания. В школе тоже занималась очень хорошо:Дома было много работы, ведь родители целыми днями трудились в колхозе.. Валюша и за младшими детьми присматривала, и корову научилась доить…Находилось время и для игр. Зимой катались с горок и на катках.В 1938 году родители Вали переехали жить в Алтайский край. Вскоре мать заболела туберкулезом легких. Отец, на руках которого были умирающая жена и четверо детей, предложил Валентине поступить в фельдшерско-акушерскую школу в Барнауле. Способную девушку приняли без экзаменов. Как отличница получала стипендию, 57 рублей. Денег, конечно, не хватало, но помощи у отца не просила. Какая помощь?! Ведь Николай Иванович получал 150 рублей. Если разделить эту сумму на всех членов семьи, выходила, что доход Вали даже больше. Завтракала куском хлеба со стаканом горячей воды из общежитского титана, на обед бегала в столовую педучилища, спать ложилась обычно натощак. Стала сдавать кровь. Парадокс, но за ее редкую четвертую группу, да еще резус-отрицательную, платили в два раза… меньше. Все равно в месяц входило до 50 рублей. Валя считала себя богачкой и старалась купить сестренкам какие-нибудь вещички в подарок.Второй курс Валентина тоже закончила на «отлично». А 22 июня 1941 года по радио сообщили, что началась война. 12 января 42-го ее курсу досрочно вручили дипломы. Кого-то забрали на фронт, кого-то — в госпиталя и больницы. Вале предложили должность заведующей Тальменским горздравом. Она отказалась — как девчонка без опыта может руководить врачами?! К тому же после смерти матери и отправки отца на фронт на ее попечении оказались малолетние сестры. Так она оказалась в селе Червово, заведовала фельдшерско-акушерским пунктом и на полставки работала в роддоме.Первые роды помнит отлично:Валентина Николаевна помогла появиться на свет более 500 младенцам. А еще ей приходилось и зубы рвать, и мелкие операции делать, не говоря уже об уколах, капельницах и т. п. Всегда носила с собой медицинскую сумку:Раз в месяц Валентине приходилось ездить на совещания в районный центр, за 40 километров. Обычно ездила с кем-нибудь из колхозного начальства. А когда попутного транспорта не было, приходилось и пешком идти. И не с пустыми руками — с мешком медикаментов для оказания первой помощи и лечения больных. Однажды в метель сбилась с дороги и провалилась в незамерзающее болото. Взмолилась:. И чудо случилось — ее будто подбросило и перекинуло на твердый берег…Во время очередной поездки на совещание медработников, которое совпало с конференцией учителей, познакомилась с будущим мужем. Вместе возвращались из райцентра с новым преподавателем истории и географии. Подруга предложила позвать Георгия Котлярова на праздник в честь старого Нового года. Веселая и заводная Валюша, которая и пела, и плясала под гитару с балалайкой, понравилась демобилизованному. Когда стали расходиться, он вызвался проводить девушку до дома.В 2011 году вышел в свет поэтический сборник Георгия Котлярова. Из тех, что посвятил любимой жене, можно составить целый цикл.Это написано в день регистрации брака, 3 февраля, но четыре десятилетия спустя, в 1986 году. Увы! Отметить золотую свадьбу им не привелось — Георгий Иванович умер в 1990-м., — написала Валентина Николаевна в своих воспоминаниях.Супруги Котляровы родили и вырастили трех дочерей и сына. У тех уже свои дети и внуки — продолжение рода.За заботами о пациентах Валентина Николаевна много лет не обращала внимания на собственное здоровье. А болячек становилось все больше. После операции на печени дочь Рита привезла книгу «Попрощайтесь с болезнями», и Валентина Николаевна начала заниматься физическими упражнениями. В клубе «Надежда» до сих пор вспоминают, какую отличную она «березку» делала. Когда уже перед Галиной встал выбор лечь под нож хирурга или попробовать справиться с недугом с помощью лечебного голодания, чтобы дочери не было так страшно, стала голодать за компанию. И болезнь пошла на убыль. В 2002 году Валентина Николаевна решила проверить, можно ли голодать сорок дней, только пить и работать (да-да! В свои 79 она еще трудилась патронажной сестрой в детской поликлинике). Получилось. Правда, похудела на восемь килограммов, зато какая была легкость во всем теле.Год спустя в поликлинике отмечали 80-летие В. Н. Котляровой. После юбилея Валентина возвращалась домой (а это три километра), шла легко и быстро. Вдруг слышит голос:Оглянулась — сзади молодой человек, ответила с улыбкой, что этой девушке уже восемьдесят лет. Тот остановился, как громом пораженный. А «девушка» легко пошла дальше…На юбилейном семейном Всероссийском «симпозиуме» в честь 95-летия Валентины Николаевны речь зашла о ее профессии. И вот что любопытно: никто из детей и внуков не выбрал работу в белом халате. Зато правнучки мечтают стать медиками!