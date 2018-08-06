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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве появится «Ёж-ТВ»

6 августа 2018, 12:27
На побережье Балтийского моря завершилась региональная смена молодёжного форума «Балтийский Артек». В мероприятии принимали участие более 350 участников со всей области. На протяжении 5 дней для юных участников слёта были подготовлены образовательные программы по таким направлениям, как: «Пространство добра», «Пространство развития», «Эрудит — пространство», «Городские реновации», «Профсоюзная гамма».

В практической части состоялся конкурс творческих проектов, где представители молодёжного актива города Гусева выиграли денежный грант в размере 50 000 рублей на реализацию проекта по созданию молодёжного телевидения в нашем округе, рассказывает «ГУСЕВ HD».

Интернет-канал «Ёж-ТВ» — ежедневная порция уникального контента: это оперативные выпуски новостей, прямые эфиры с места событий, всё о жизни событий молодёжи на востоке области, различные творческие рубрики и ещё много интересного.

Поздравляем молодёжный актив с этой победой!
телевидиние
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