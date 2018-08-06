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Информационный сайт города Гусева

В Кубановке отметили День посёлка и 35-летие местного дома культуры

6 августа 2018, 14:57
В Кубановке отметили День посёлка и 35-летие местного дома культуры
В минувшую субботу в Кубановке отметили двойной праздник: День поселка и 35-летней юбилей Кубановского дома культуры. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На праздничном мероприятии присутствовали и. о. главы администрации Гусевского городского округа Людмила Томина, депутат окружного Совета депутатов Александр Тарасов, начальник Кубановского территориального отдела Александр Круцан, а также начальники других территориальных отделов.

В честь юбилея Кубановксого дома культуры его руководителю от администрации Гусевского городского округа был вручен денежный сертификат в размере 60 000 рублей на приобретение музыкального оборудования. Также по традиции в этот день были награждены благодарственными письмами, грамотами и ценными подарками жители, которые внесли весомый вклад в развитие территориального отдела, ветераны, а также активные и талантливые представители молодого поколения.

Праздничная программа получилось насыщенной и интересной, где каждый мог найти себе занятие по душе. Символичным моментом мероприятия стал запуск в небо воздушных шаров с добрыми пожеланиями Кубановскому терротделу.

Завершился праздник ярким фаер-шоу и дискотекой 80-х.
Кубановка
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Житель
# 1Житель
Хрюшки в этот день не воняли????
Сегодня, 18:08   ЦитироватьОтветить0

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