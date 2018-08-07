В Калининградской области зафиксированы две новые вспышки африканской чумы свиней. Проекты указов губернатора о введении ограничительных мероприятий в Озерском и Гусевском городских округах опубликованы на сайте регионального правительства, передает корреспондент «Нового Калининграда».
В частности, вирус обнаружен в личном подсобном хозяйстве в поселке Садовое под Озерском. В границы первой угрожаемой зоны попала территория поселков Красноярское, Малое Путятино, Ново-Гурьевское, Шишково, Шматовка. Во вторую угрожаемую зону — весь Озёрский городской округ. Там запрещено продавать любую свинину, кроме промышленной.
Кроме того, выявлен труп дикого кабана, зараженного АЧС, на территории охотничьего угодья «Поддубное» в Гусевском городском округе. Карантин введен на участке в районе месте обнаружения трупа с координатами 54.632053 северной широты и 20.011383 восточной долготы.
АЧС продолжает расползаться по региону: новые вспышки под Озерском и Гусевом
7 августа 2018, 12:48
африканская чума
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