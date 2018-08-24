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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе из-за африканской чумы свиней введен карантин

24 августа 2018, 11:59
В Гусевском округе из-за африканской чумы свиней введен карантин
В городе Гусеве на улице Комарова в личном подсобном хозяйстве выявлен вирус африканской чумы свиней. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

Карантин введен на всей территории Гусевского городского округа, где обозначена вторая угрожаемая зона. Запрещена реализация свиной продукции, кроме промышленного производства. Также введён запрет на вывоз свиноводческой продукции, не прошедшей термическую обработку при температуре выше 70 ºС, кроме хозяйств с III и IV уровнем защиты.

Особые ограничительные меры введены на территории поселков Фурманово, Брянское, Липово и Синявино. Здесь обозначена первая угрожаемая зона. За пределы этой зоны разрешён вывоз свиноводческой продукции с хозяйств только с самым высоким уровнем защиты — IV.

Посты с дезбарьерами могут появиться на всех выездах из города. Областной минсельхоз считает необходимым полное сокращение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах.

Руководство администрации города просит гусевцев сообщать по телефону 8(401-43) 3-43-74 о гражданах, которые содержат свиней в личных подсобных хозяйствах, для принятия мер по недопущению распространения АЧС по территории муниципального образования.
африканская чума карантин
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Новость отредактирована Сегодня, 13:11
Причина: Дополнено
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я
# 1я
Кто-то возле реки "Анграпа" выкинул тушу свиньи мёртвой
Сегодня, 12:24   ЦитироватьОтветить1
МЧС
# 2МЧС
Цитата: я
Кто-то возле реки "Анграпа" выкинул тушу свиньи мёртвой

Где конкретно, можете описать?
Сегодня, 12:26   ЦитироватьОтветить0
я
# 3я
МЧС,
старая дорога на синявино, в канаве лежит, в кустах, по запаху можно найти
Сегодня, 12:39   ЦитироватьОтветить0
МЧС
# 4МЧС
Цитата: я
МЧС,
старая дорога на синявино, в канаве лежит, в кустах, по запаху можно найти

Со стороны Гусева или со стороны Жаворонково
Сегодня, 12:46   ЦитироватьОтветить0
я
# 5я
если от горбатого моста ехать, метров через 400 поворот на право, на старую дорогу , не много заросшая , вдоль полей
Сегодня, 12:51   ЦитироватьОтветить0
я
# 6я
Цитата: я
если от горбатого моста ехать, метров через 400 поворот на право, на старую дорогу , не много заросшая , вдоль полей

в сторону Гусева от моста ехать
Сегодня, 12:54   ЦитироватьОтветить0
я
# 7я
54.576044, 22.113602 координаты
Сегодня, 12:55   ЦитироватьОтветить2
Стефаныч
# 8Стефаныч
Самый сезон для ярмарок. И мясо-не один единственный товар на них. На каком основании руководство запрещает их в разгар продаж сезонных овощей и фруктов,причем призывая поддерживать местных фермеров и кушать выращенное у себя на личном подворье?
Сегодня, 14:09   ЦитироватьОтветить0
В.в.
# 9В.в.
Доводят народ. При комунистах такого не было. Скоро картошку запретят выращивать населению. Гореть вам в аду
Сегодня, 15:01   ЦитироватьОтветить1
Гость гость
# 10Гость гость
Цитата: Стефаныч
Самый сезон для ярмарок. И мясо-не один единственный товар на них. На каком основании руководство запрещает их в разгар продаж сезонных овощей и фруктов,причем призывая поддерживать местных фермеров и кушать выращенное у себя на личном подворье?

Ну да, ярмарку могли бы и разрешить - для овощей, фруктов.
Сегодня, 15:02   ЦитироватьОтветить0
Мир
# 11Мир
Люди когда к вам приходят изымать вашу собственность Спрашивайте основание для изъятия подтвержденные документами, а не ксерокопиями, а главное снимайте всю эту ванханалию на видео, которое мы разместим на все сайты.
Сегодня, 15:18   ЦитироватьОтветить1
МЧС
# 12МЧС
Цитата: Гость гость
Цитата: Стефаныч
Самый сезон для ярмарок. И мясо-не один единственный товар на них. На каком основании руководство запрещает их в разгар продаж сезонных овощей и фруктов,причем призывая поддерживать местных фермеров и кушать выращенное у себя на личном подворье?

Ну да, ярмарку могли бы и разрешить - для овощей, фруктов.

Заболевшие свиньи заразились употребив комбикорм, который тоже продавался на ярмарке.
Тоже хотите?
Сегодня, 15:20   ЦитироватьОтветить0
Гаст
# 13Гаст
Цитата: МЧС
Цитата: Гость гость
Цитата: Стефаныч
Самый сезон для ярмарок. И мясо-не один единственный товар на них. На каком основании руководство запрещает их в разгар продаж сезонных овощей и фруктов,причем призывая поддерживать местных фермеров и кушать выращенное у себя на личном подворье?

Ну да, ярмарку могли бы и разрешить - для овощей, фруктов.

Заболевшие свиньи заразились употребив комбикорм, который тоже продавался на ярмарке.
Тоже хотите?

Вранье комбикорм был завезен с кубановки
Сегодня, 15:41   ЦитироватьОтветить0
Гость Вася
# 14Гость Вася
а на рынке щас комбикорм и зерно не продают?
Сегодня, 15:47   ЦитироватьОтветить0
я
# 15я
МЧС,
тушу мёртвую нашли?
Сегодня, 16:04   ЦитироватьОтветить0
МЧС
# 16МЧС
Цитата: я
МЧС,
тушу мёртвую нашли?

нет. обошли все
Сегодня, 16:09   ЦитироватьОтветить0
МЧС
# 17МЧС
Цитата: Гаст
Цитата: МЧС
Цитата: Гость гость
Цитата: Стефаныч
Самый сезон для ярмарок. И мясо-не один единственный товар на них. На каком основании руководство запрещает их в разгар продаж сезонных овощей и фруктов,причем призывая поддерживать местных фермеров и кушать выращенное у себя на личном подворье?

Ну да, ярмарку могли бы и разрешить - для овощей, фруктов.

Заболевшие свиньи заразились употребив комбикорм, который тоже продавался на ярмарке.
Тоже хотите?

Вранье комбикорм был завезен с кубановки

не с Кубановки, а с Очаково. который также продавался и на ярмарке
Сегодня, 16:10   ЦитироватьОтветить0
Колхозник
# 18Колхозник
Цитата: Стефаныч
Самый сезон для ярмарок. И мясо-не один единственный товар на них. На каком основании руководство запрещает их в разгар продаж сезонных овощей и фруктов,причем призывая поддерживать местных фермеров и кушать выращенное у себя на личном подворье?

Ярмарка переехала на рынок. Приходит. Тут и ветстанция есть. И никто тебе не запрещает.
Сегодня, 16:17   ЦитироватьОтветить0
я
# 19я
МЧС,
я завтра прокачусь, на то место, если найду куда позвонить?
Сегодня, 16:19   ЦитироватьОтветить0

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