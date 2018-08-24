В городе Гусеве на улице Комарова в личном подсобном хозяйстве выявлен вирус африканской чумы свиней. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.
Карантин введен на всей территории Гусевского городского округа, где обозначена вторая угрожаемая зона. Запрещена реализация свиной продукции, кроме промышленного производства. Также введён запрет на вывоз свиноводческой продукции, не прошедшей термическую обработку при температуре выше 70 ºС, кроме хозяйств с III и IV уровнем защиты.
Особые ограничительные меры введены на территории поселков Фурманово, Брянское, Липово и Синявино. Здесь обозначена первая угрожаемая зона. За пределы этой зоны разрешён вывоз свиноводческой продукции с хозяйств только с самым высоким уровнем защиты — IV.
Посты с дезбарьерами могут появиться на всех выездах из города. Областной минсельхоз считает необходимым полное сокращение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах.
Руководство администрации города просит гусевцев сообщать по телефону 8(401-43) 3-43-74 о гражданах, которые содержат свиней в личных подсобных хозяйствах, для принятия мер по недопущению распространения АЧС по территории муниципального образования.
В Гусевском округе из-за африканской чумы свиней введен карантин
24 августа 2018, 11:59
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428 просмотров | 19 комментариевНовость отредактирована Сегодня, 13:11
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