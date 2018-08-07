/ / / В Калининградской области прошла реконструкция Гумбинненского сражения

Земля дрожит под копытами лошадей. Один из самых зрелищных моментов военно-исторического фестиваля это конное представление с элементами джигитовки. Казаки демонстрируют боевые кавалерийские приёмы с шашкой и пикой. Марина и Данил Лемко признаются, что не сразу отыскали поле знаменитого сражения на карте. Рядом посёлок Совхозное. Не навигатор привёл сюда, а память о предках.
Марина Лемко, жительница Краснознаменска:
— Мой прадедушка — Мартенс Пётр Генрихович участвовал в этом сражении, поэтому для нашей семьи было очень важно здесь побывать.
Всадники из военно-исторического клуба «Гусары 20 века» показывают знаменитый бой под Каушеном, в котором отличился кавалерийский офицер барон Пётр Врангель, через несколько лет ставший главнокомандующим Русской армией на Юге России.
Наблюдать за реконструкцией лучше всего вооружившись биноклем. Части 27-й дивизии русского генерала Адариди отбивают атаки армейского корпуса Макензена.
Благодаря искусной работе пиротехников удалось до минимума сократить дистанцию между зрителями и участниками реконструкции. Для изображения сцены в непосредственной близости от артиллерийского орудия потребовался небольшой заряд. Мощные разрывы в поле, имитирующие попадание снарядов, строго синхронизированы со сценарием реконструкции.
Стремительное, но неподготовленное наступление русских в августе 14-го спасло столицу Франции. Чтобы удержать Восточную Пруссию, германцам пришлось остановить наступление на Париж и перебросить на восток лучшие части. Солдаты и офицеры Русской Императорской армии проявили свои лучшие качества. Для тех, кто уважает историю Отечества это место свято.
Олег Шухат, командир военно-исторического клуба «Гусары 20 века»:
— Печальные, до слёз берущие места. Мы испытываем восторг и глубокую печаль, мы пытаемся сделать так, чтобы люди не забыли, что здесь происходило.
Михаил Черенков, руководитель калининградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:
— Так и было задумано, создать военно-исторический фестиваль, чтобы люди приезжали и узнавали, где это место находится. Это уникальное место не только в истории России, но и всего мира.
Организаторы военно-исторического фестиваля и реконструкции верят, что рано или поздно на этом месте появится памятник русской победе, будет создан музей-заповедник, посвящённый событиям Первой мировой.
Виталий Хвалей, Вести Калининград