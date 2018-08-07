/ / / В Калининградской области прошла реконструкция Гумбинненского сражения

7 августа 2018, 13:15

Виталий Хвалей, Вести Калининград

104 года назад в Восточной Пруссии армия русского генерала Павла Реннекампфа нанесла тяжёлое поражение 8-й армии фон Притвица. План германцев на ведение быстрой и победоносной войны был сорван. В реконструкции сражения приняли участие представители военно-исторических клубов России и Белоруссии. Особая роль была отведена кавалерии. 30 всадников изображали знаменитый бой под Каушеном. Военно-исторический фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов.Земля дрожит под копытами лошадей. Один из самых зрелищных моментов военно-исторического фестиваля это конное представление с элементами джигитовки. Казаки демонстрируют боевые кавалерийские приёмы с шашкой и пикой. Марина и Данил Лемко признаются, что не сразу отыскали поле знаменитого сражения на карте. Рядом посёлок Совхозное. Не навигатор привёл сюда, а память о предках.Всадники из военно-исторического клуба «Гусары 20 века» показывают знаменитый бой под Каушеном, в котором отличился кавалерийский офицер барон Пётр Врангель, через несколько лет ставший главнокомандующим Русской армией на Юге России.Наблюдать за реконструкцией лучше всего вооружившись биноклем. Части 27-й дивизии русского генерала Адариди отбивают атаки армейского корпуса Макензена.Благодаря искусной работе пиротехников удалось до минимума сократить дистанцию между зрителями и участниками реконструкции. Для изображения сцены в непосредственной близости от артиллерийского орудия потребовался небольшой заряд. Мощные разрывы в поле, имитирующие попадание снарядов, строго синхронизированы со сценарием реконструкции.Стремительное, но неподготовленное наступление русских в августе 14-го спасло столицу Франции. Чтобы удержать Восточную Пруссию, германцам пришлось остановить наступление на Париж и перебросить на восток лучшие части. Солдаты и офицеры Русской Императорской армии проявили свои лучшие качества. Для тех, кто уважает историю Отечества это место свято.Организаторы военно-исторического фестиваля и реконструкции верят, что рано или поздно на этом месте появится памятник русской победе, будет создан музей-заповедник, посвящённый событиям Первой мировой.