/ / / 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 3)

Про дружбу
Вскоре Серёжа нашёл себе товарища — Васю Власова, жившего неподалёку от Гусевых. Сергею нравился этот проворный быстроглазый мальчишка. Вместе ходили «по сырым» — маленьким, словно блюдца, лужицам, ловили вьюнов. Улов делили пополам, довольные возвращались домой. Иногда совершали дальние прогулки на лодке по Воронежу.
Сережа еще не научился хорошо плавать, однако всем видом показывал, что не боится. Лодка шла ровно, спокойно, оставляя за собой маленькие бурунчики. Опустишь руку за корму — вода играет, шаловливо теребит пальцы. Желание искупаться становится все сильней. Жарко. Даже на реке не чувствуешь прохлады. Вася тоже не прочь «скупнуться». Он ныряет прямо с лодки, даром что маленький. Сережке боязно: если бы с берега… Но не вечно же трусить. И он решился. Товарищ с лодки, и Сережа за ним. Сначала все шло хорошо. Друзья барахтались на мелководье, брызгались, шумно отфыркивались. И не заметили, как лодку отнесло в сторону. Сережа плывет с трудом, ноги уже не слушаются, опускаются все ниже, а лодка еще далеко. Он отчаянно бьет руками по воде, что-то кричит. Вася — молодец, быстро подогнал лодку, помог другу вскарабкаться на борт.
А через неделю Сережа уже вполне хорошо плавал. Однако о том, что произошло на реке, никто так и не узнал. Много лет спустя, когда Сергея уже не было в живых, Василий Петрович рассказал об этом его родителям.
Продолжение следует…
Использованная литература: «Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, книжное. изд. 1963 г.