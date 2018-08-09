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Участники «Агитационно-экологического сплава — 2018» отдали почести советским воинам в поселке Маяковское

9 августа 2018, 17:41
Участники «Агитационно-экологического сплава — 2018» отдали почести советским воинам в поселке Маяковское
В Калининградской области 7 августа стартовала молодежная патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав — 2018», посвященная 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Организатором сплава является региональное отделение ДОСААФ России Калининградской области. Соорганизаторы — агентство по делам молодежи Калининградской области, ГБУ «Центр молодежи», администрации муниципальных образований, в числе которых администрация Гусевского городского округа.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня ребята остановились в пос. Маяковское для того, чтобы отдать почести советским воинам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.
Маяковское захоронение
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