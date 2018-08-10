/ / / Участники «Агитационно-экологического сплава — 2018» отдали дань памяти Сергею Ивановичу Гусеву

Сегодня, 10 августа, в Гусеве участники молодежной патриотической акции «Агитационно-экологический сплав — 2018» почтили память Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Их приветствовали глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатом Андрей Гнездилов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, участник ВОВ, председатель комитета ветеранов ВОВ, почетный житель города Сергей Семенихин, председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацук и организатор акции, полковник запаса, начальник технической школы ДОСААФ Сергей Богушевич.
В торжественном митинге также приняли участие юнармейцы и неравнодушные жители города.
«Так повелось в нашем городе, что свои мечты, планы и действия мы мысленно сверяем с волей погибших во имя того, чтобы дать нам свободно жить и трудиться. Именно поэтому мы собрались сегодня возле памятника Сергею Ивановичу Гусеву, чтобы отдать дань памяти и уважения герою», — говорит Андрей Гнездилов.
Акция «Агитационно-экологический сплав — 2018» стартовала 7 августа в г. Озерске. Ее организатором является региональное отделение ДОСААФ России Калининградской области. Соорганизаторы — агентство по делам молодежи Калининградской области, ГБУ «Центр молодежи», администрации муниципальных образований, в числе которых администрация Гусевского городского округа.
Общая протяженность маршрута сплава по реке Анграпа составляет 72 километра. За 4 дня участники акции уже преодолели более 35 километров. Во время своего водного путешествия ребята останавливаются около воинских захоронений советских воинов, отдавая почести павшим героям Великой Отечественной войны, встречаются с представителями администраций городов, военнослужащими, участвуют в различных спортивных соревнованиях, а в местах стоянок проводят субботники по уборке мусора.
Завершится сплав 12 августа в г. Черняховске.
Участники «Агитационно-экологического сплава — 2018» отдали дань памяти Сергею Ивановичу Гусеву
10 августа 2018, 14:25
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