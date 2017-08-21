В регионе прошла патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав 2017»
21 август 2017, 15:17
С 15 по 20 августа в регионе прошла молодежная патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав 2017» по рекам Калининградской области, посвященная 90 – летию ДОСААФ России и 70 – летию регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.акция
Данная акция проводится с целью увековечения памяти подвига участников Великой Отечественной войны, повышения мотивации у населения области к познанию и уважению героического прошлого Калининградской области.
Активисты области сплавляются по реке Анграпа, минуя Озерский, Гусевский, Черняховский районы. В данном сплаве приняли участие и представители активной молодежи нашего города.
На протяжении своего маршрута участники сплава делают остановки около захоронений советских воинов, отдавая почести павшим героям Великой Отечественной войны и принимают участие в различных соревнованиях.
Так 16 августа участники сплава совершили остановку в пос. Маяковское Гусевского городского округа, где прошла традиционная товарищеская встреча по футболу между командой пос. Маяковское и участниками акции. Победу в соревновании одержала принимающая сторона, а все игроки получили в подарок журнал, посвященный 70 – летию регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области.
А 17 августа возле памятника Героя Советского союза С.И. Гусева состоялось торжественное мероприятие, посвященное встрече активистов молодежной патриотической акции «Агитационно-экологический сплав 2017».
Во время мероприятия прошло посвящение учащихся МОУ СОШ № 3 в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Шестеро молодых защитников родины дали торжественную клятву и получили нагрудные знаки почетного звания Юнармеец.
После чего собравшиеся почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили венок и цветы к подножию памятника С.И. Гусева.
Данная акция проводится с целью увековечения памяти подвига участников Великой Отечественной войны, повышения мотивации у населения области к познанию и уважению героического прошлого Калининградской области.
Активисты области сплавляются по реке Анграпа, минуя Озерский, Гусевский, Черняховский районы. В данном сплаве приняли участие и представители активной молодежи нашего города.
На протяжении своего маршрута участники сплава делают остановки около захоронений советских воинов, отдавая почести павшим героям Великой Отечественной войны и принимают участие в различных соревнованиях.
Так 16 августа участники сплава совершили остановку в пос. Маяковское Гусевского городского округа, где прошла традиционная товарищеская встреча по футболу между командой пос. Маяковское и участниками акции. Победу в соревновании одержала принимающая сторона, а все игроки получили в подарок журнал, посвященный 70 – летию регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области.
А 17 августа возле памятника Героя Советского союза С.И. Гусева состоялось торжественное мероприятие, посвященное встрече активистов молодежной патриотической акции «Агитационно-экологический сплав 2017».
Во время мероприятия прошло посвящение учащихся МОУ СОШ № 3 в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Шестеро молодых защитников родины дали торжественную клятву и получили нагрудные знаки почетного звания Юнармеец.
После чего собравшиеся почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили венок и цветы к подножию памятника С.И. Гусева.
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