Объявления
Новости / Общество

В регионе прошла патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав 2017»

21 август 2017, 15:17
В регионе прошла патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав 2017»
С 15 по 20 августа в регионе прошла молодежная патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав 2017» по рекам Калининградской области, посвященная 90 – летию ДОСААФ России и 70 – летию регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Данная акция проводится с целью увековечения памяти подвига участников Великой Отечественной войны, повышения мотивации у населения области к познанию и уважению героического прошлого Калининградской области.

Активисты области сплавляются по реке Анграпа, минуя Озерский, Гусевский, Черняховский районы. В данном сплаве приняли участие и представители активной молодежи нашего города.

На протяжении своего маршрута участники сплава делают остановки около захоронений советских воинов, отдавая почести павшим героям Великой Отечественной войны и принимают участие в различных соревнованиях.

Так 16 августа участники сплава совершили остановку в пос. Маяковское Гусевского городского округа, где прошла традиционная товарищеская встреча по футболу между командой пос. Маяковское и участниками акции. Победу в соревновании одержала принимающая сторона, а все игроки получили в подарок журнал, посвященный 70 – летию регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области.

А 17 августа возле памятника Героя Советского союза С.И. Гусева состоялось торжественное мероприятие, посвященное встрече активистов молодежной патриотической акции «Агитационно-экологический сплав 2017».

Во время мероприятия прошло посвящение учащихся МОУ СОШ № 3 в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Шестеро молодых защитников родины дали торжественную клятву и получили нагрудные знаки почетного звания Юнармеец.

После чего собравшиеся почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили венок и цветы к подножию памятника С.И. Гусева.
Теги: акция
457 просмотров   |   6 комментариев
1
Другие новости по теме
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
В Калининградской области проходит патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав 2016»
В Калининградской области проходит патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав 2016»
Со 2 по 7 августа по реке Анграпа пройдет «Агитационно-экологический сплав-2016»
Со 2 по 7 августа по реке Анграпа пройдет «Агитационно-экологический сплав-2016»
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Гость Гость
# 1Гость Гость
На последнем фото реакция детей на солнце в глаза как бы говорит сама за себя и заставляет задуматься о том, как всем надоели подобные мероприятия)))
Вчера, 15:56   ЦитироватьОтветить1
Ника
# 2Ника
Цитата: Гость Гость
На последнем фото реакция детей на солнце в глаза как бы говорит сама за себя и заставляет задуматься о том, как всем надоели подобные мероприятия)))


Задумалась: как всем надоели ваши комментарии.Ни одно событие не пропускаете, чтобы не обгадить.
Вчера, 17:23   ЦитироватьОтветить2
Гость Alex12cm
# 3Гость Alex12cm
Что творим с русским языком? "Минуя" Озерский, Гусевский и Черняховский районы, каким-то образом оказались в п. Маяковское. Аффтор, заглядывай в толковый словарик. stuck_out_tongue
Вчера, 18:18   ЦитироватьОтветить2
Я
# 4Я
Цитата: Ника
Цитата: Гость Гость
На последнем фото реакция детей на солнце в глаза как бы говорит сама за себя и заставляет задуматься о том, как всем надоели подобные мероприятия)))


Задумалась: как всем надоели ваши комментарии.Ни одно событие не пропускаете, чтобы не обгадить.

Не стоит говорить за всех. Заметил, что вы любите говорить за всех.
Сегодня, 00:08   ЦитироватьОтветить1
Ника
# 5Ника
Я,
Всего лишь перефразировала высказывание дважды Гостя, не более того. Всегда говорю от себя.
Сегодня, 06:42   ЦитироватьОтветить1
Я
# 6Я
Юнармия это типа наш Гитлерюгенд?
И почему пишут в статье "... защитников родины..." Слово Родина должно писаться с большой буквы.
Сегодня, 10:12   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»