Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В городской больнице обсудили вопросы развития здравоохранения в округе
Информационный сайт города Гусева

В городской больнице обсудили вопросы развития здравоохранения в округе

9 августа 2018, 19:33
В городской больнице обсудили вопросы развития здравоохранения в округе
В Гусевской центральной районной больнице обсудили вопросы развития здравоохранения в округе, привлечения кадров и предоставления служебного жилья специалистам.

«Делаем все возможное, чтобы медицинские услуги в муниципалитете стали еще более доступными и качественными», — написал врио главы администрации Гусевского городского округа на своей странице ВКонтакте.

Александр Китаев предложил оставлять вопросы по этой теме в комментариях под своей записью, на которые он готов ответить.
больница Александр Китаев
201 просмотр   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Врио министра здравоохранения области провёл встречу с врачами Гусевской ЦРБ
Врио министра здравоохранения области провёл встречу с врачами Гусевской ЦРБ
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Как квартиры в посёлке Гусевского района продавались по цене жилья в Калининграде
Как квартиры в посёлке Гусевского района продавались по цене жилья в Калининграде
Опять пафос
# 1Опять пафос
Недавно встретил друга детства... за житейским обычным разговором спросил о его матери.., на что он мне ответил - вот уже два года как ее нет... с сожалением спрашиваю, что случилось и почему?.. на что он мне отвечает у нее болело и ныло в боку, ходила не раз в больницу, а там говорили один "диагноз" - "И чего вы всё ходите сюда и ходите, у вас радикулит, лечите, типа, в домашних условиях народными средствами"... Шло время, почка не давала покоя, постепенно съедаемая раком... Когда очевидное состояние дошло до изнеможения, в больнице развели руками и поставили второй "диагноз" - "А что же вы так поздно пришли???". ТАК ЧТО, КРЕПИТЕСЬ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ...
Сегодня, 21:17   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров