В Гусевской центральной районной больнице обсудили вопросы развития здравоохранения в округе, привлечения кадров и предоставления служебного жилья специалистам.
«Делаем все возможное, чтобы медицинские услуги в муниципалитете стали еще более доступными и качественными», — написал врио главы администрации Гусевского городского округа на своей странице ВКонтакте.
Александр Китаев предложил оставлять вопросы по этой теме в комментариях под своей записью, на которые он готов ответить.
В городской больнице обсудили вопросы развития здравоохранения в округе
9 августа 2018, 19:33
больница Александр Китаев
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