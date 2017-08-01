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Врио министра здравоохранения области провёл встречу с врачами Гусевской ЦРБ

1 август 2017, 16:30
Врио министра здравоохранения области провёл встречу с врачами Гусевской ЦРБ
Сегодня в Гусевской центральной районной больнице состоялась рабочая встреча врио министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко с врачами Гусевской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

На встрече присутствовали глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов, руководитель предвыборного штаба в г. Гусеве кандидата в Губернаторы Калининградской области Антона Алиханова Лариса Бесшапочникова, главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Герцог, заместитель главного врача по медицинской части Людмила Курцеба.

На встрече обсуждались вопросы развития здравоохранения на востоке области.

По словам врио министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко при поддержке врио Губернатора Калининградской области Антона Алиханова на базе Гусевской ЦРБ планируется открыть службу лечения острого коронарного синдрома. Для эффективного лечения инфарктов будет закуплено новое оборудование и будут привлекаться кадры.

«На сегодняшний день здравоохранение в Гусевском городском округе является одним из лучших в области. Очень радует, что здесь работают специалисты, воодушевленные своим делом и, которые готовы развиваться. Таким людям хочется помогать», - говорит Александр Кравченко.

Глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов рассказал о развитии муниципалитета и подчеркнул, что центр притяжения там, где его создают. А в нашем муниципалитете делается все, для того создать комфортные условия проживания для жителей нашего округа, в том числе в сфере здравоохранения.

На базе Женской консультации планируется сделать аналог калининградского Центра женского здоровья. На ремонт Правительством калининградской области было выделено 6,5 миллионов рублей. На данном этапе администрацией МО «Гусевский городской округ» объявлен конкурс на реконструкцию здания Женской консультации и подходных путей.

По поручению врио Губернатора Калининградской области Антона Алиханова и главы администрации МО «Гусевский городской округ» в муниципалитете большое внимание уделяется привлечению кадров в сфере здравоохранения. Для обеспечения молодых специалистов служебным жильем в администрации Гусевского городского округа разрабатывается проект на создание 84 -х одно и двухкомнатных квартир в здании бывшей МАОУ "СОШ № 3" г. Гусева, которое имеет очень удобное расположение.

Руководство Гусевской ЦРБ также проводит активную работу по привлечению кадров и использует в своей работе креативный подход. Так заместитель главного врача по медицинской части Людмила Курцеба представила собравшимся весьма необычное приглашение к сотрудничеству врача реаниматолога из Екатеринбурга, после которого врач с удовольствием принял решение работать в нашей больнице. А в письме Людмила Мироновна не просто написала адрес больницы, но и как неравнодушный и любящий свой город житель пригласила поработать на достойных условиях:

«Красивейший старинный Гусев, утопая в зелени и цветах, гордясь своей старинной архитектурой, ждет Вас и вашу супругу в гости, а администрация уютной современной больнички – с предложением поработать в сказочных условиях, интересно, перспективно, на достойных условиях, эффективно сочетая любимую работу с чистым воздухом, ослепительным голубым небом со счастливыми парящими аистами, азартную рыбалку, охоту – на любителя, отдых на море каждый выходной – по желанию, шопинг в Европе – 30-50 км, туризм – с умопомрачительными бюджетными доступными вариантами, морепродукты с порта и т.д. Ночи не хватит –перечислять, лучше – посмотреть, пощупать, вдохнуть аромат цвета липы и каштанов, восторгаясь гордыми туями, обронить лукошко белых грибов в задорные сплетения земляники…

Будем рады видеть у себя: Калининградская область, г. Гусев, ул. Московская, 56, каб № 1 – приемная главного врача».
Теги: больница Правительство КО Евгений Михайлов
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Гость Ирина
# 1Гость Ирина
Все обещания о новых врачах хороши, но зачем же разбрасываться имеющимися? Мисевич один из лучших врачей гинекологов, не угодил руководству? А женщины ему благодарны.
Сегодня, 16:37   ЦитироватьОтветить0
Егор
# 2Егор
Массовая ШИЗОФРЕНИЯ!!! Ужас!!!
Сегодня, 16:41   ЦитироватьОтветить0
Гость из будущего
# 3Гость из будущего
Пусть посмотрит список требующихся врачей в ЦЗН. Были врачи так разбежались из-за такого начальства. А новые туда идти просто не хотят. Когда там гл.врач и зам.гл.врч. относятся к персоналу хамски и также к пациентам. А кто им не нравиться просят уйти или убирают.
Сегодня, 16:55   ЦитироватьОтветить0
Гость из будущего
# 4Гость из будущего
Надо начинать собирать подписи чтобы этих псевдоврачей (гл.врач и зама.) убрали из нашей больницы.
Сегодня, 17:00   ЦитироватьОтветить1
Мамочка
# 5Мамочка
Когда в Гусеве будет свой грамотный, детский ЛОР, практикующийся с операциями?
Сегодня, 17:18   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 6Житель
«На сегодняшний день здравоохранение в Гусевском городском округе является одним из лучших в области. Очень радует, что здесь работают специалисты, воодушевленные своим делом и, которые готовы развиваться. Таким людям хочется помогать», - говорит Александр Кравченко.
НЕ СМЕШИТЕ ЛЮДЕЙ, ПОЧЕМУ НА ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ЗОВУТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ДА И НЕ ТЕХ КОТОРЫЕ ВАМ УГОДНЫЕ. ПОЧЕМУ НЕ РАЗВЕСИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ И ПУСТЬ ЛЮДИ ПРИДУТ И РАССКАЖУТ КАК У НАС "лечат". ТВАРИ. ДРУГИХ СЛОВ НЕТ. МИХАЙЛОВ - ТЫ САМ ТО ВО ВСЕ ЭТО ВЕРИШЬ. НЕТ, ТЫ НЕ ВЕРИШЬ И ВСЕ ЗНАЕШЬ. НА*РЕНА ВЫ НАРОД ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДОВОДИТЕ. СОБЕРИТЕСЬ СВОИМ КРУЖКОМ И СКАЖИТЕ ДРУГ ДРУГУ, ЧТО ВСЕ ХОРОШО, ЛЮДИ СТАЛИ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, ЛЮДЕЙ ЛЕЧАТ И ОНИ УХОДЯТ ДОВОЛЬНЫМИ И РАЗОЙДИТЕСЬ, ЗАЧЕМ НАРОДУ ЭТО ВСЕ ПОКАЗЫВАТЬ. А ТО ЧТО К ВРАЧУ ВЗЯТЬ ТАЛОН НА ПРИЕМ, ЛЮДИ С ТРЕХ ЧАСОВ НОЧИ СИДЯТ ПОД БОЛЬНИЦЕЙ, ВЫ ГОСПОДА НЕ ПИШИТЕ. ТОГДА ВООБЩЕ НЕ ПИШИТЕ ТАКИХ СТАТЕЙ, ПРОТИВНО.
Сегодня, 17:37   ЦитироватьОтветить4
Житель
# 7Житель
А на фотографиях лица наших врачей уж такие вымученные.
Сегодня, 18:32   ЦитироватьОтветить0

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