Врио министра здравоохранения области провёл встречу с врачами Гусевской ЦРБ
1 август 2017, 16:30
Сегодня в Гусевской центральной районной больнице состоялась рабочая встреча врио министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко с врачами Гусевской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.больница Правительство КО Евгений Михайлов
На встрече присутствовали глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов, руководитель предвыборного штаба в г. Гусеве кандидата в Губернаторы Калининградской области Антона Алиханова Лариса Бесшапочникова, главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Герцог, заместитель главного врача по медицинской части Людмила Курцеба.
На встрече обсуждались вопросы развития здравоохранения на востоке области.
По словам врио министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко при поддержке врио Губернатора Калининградской области Антона Алиханова на базе Гусевской ЦРБ планируется открыть службу лечения острого коронарного синдрома. Для эффективного лечения инфарктов будет закуплено новое оборудование и будут привлекаться кадры.
«На сегодняшний день здравоохранение в Гусевском городском округе является одним из лучших в области. Очень радует, что здесь работают специалисты, воодушевленные своим делом и, которые готовы развиваться. Таким людям хочется помогать», - говорит Александр Кравченко.
Глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов рассказал о развитии муниципалитета и подчеркнул, что центр притяжения там, где его создают. А в нашем муниципалитете делается все, для того создать комфортные условия проживания для жителей нашего округа, в том числе в сфере здравоохранения.
На базе Женской консультации планируется сделать аналог калининградского Центра женского здоровья. На ремонт Правительством калининградской области было выделено 6,5 миллионов рублей. На данном этапе администрацией МО «Гусевский городской округ» объявлен конкурс на реконструкцию здания Женской консультации и подходных путей.
По поручению врио Губернатора Калининградской области Антона Алиханова и главы администрации МО «Гусевский городской округ» в муниципалитете большое внимание уделяется привлечению кадров в сфере здравоохранения. Для обеспечения молодых специалистов служебным жильем в администрации Гусевского городского округа разрабатывается проект на создание 84 -х одно и двухкомнатных квартир в здании бывшей МАОУ "СОШ № 3" г. Гусева, которое имеет очень удобное расположение.
Руководство Гусевской ЦРБ также проводит активную работу по привлечению кадров и использует в своей работе креативный подход. Так заместитель главного врача по медицинской части Людмила Курцеба представила собравшимся весьма необычное приглашение к сотрудничеству врача реаниматолога из Екатеринбурга, после которого врач с удовольствием принял решение работать в нашей больнице. А в письме Людмила Мироновна не просто написала адрес больницы, но и как неравнодушный и любящий свой город житель пригласила поработать на достойных условиях:
«Красивейший старинный Гусев, утопая в зелени и цветах, гордясь своей старинной архитектурой, ждет Вас и вашу супругу в гости, а администрация уютной современной больнички – с предложением поработать в сказочных условиях, интересно, перспективно, на достойных условиях, эффективно сочетая любимую работу с чистым воздухом, ослепительным голубым небом со счастливыми парящими аистами, азартную рыбалку, охоту – на любителя, отдых на море каждый выходной – по желанию, шопинг в Европе – 30-50 км, туризм – с умопомрачительными бюджетными доступными вариантами, морепродукты с порта и т.д. Ночи не хватит –перечислять, лучше – посмотреть, пощупать, вдохнуть аромат цвета липы и каштанов, восторгаясь гордыми туями, обронить лукошко белых грибов в задорные сплетения земляники…
Будем рады видеть у себя: Калининградская область, г. Гусев, ул. Московская, 56, каб № 1 – приемная главного врача».
На встрече присутствовали глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов, руководитель предвыборного штаба в г. Гусеве кандидата в Губернаторы Калининградской области Антона Алиханова Лариса Бесшапочникова, главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Герцог, заместитель главного врача по медицинской части Людмила Курцеба.
На встрече обсуждались вопросы развития здравоохранения на востоке области.
По словам врио министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко при поддержке врио Губернатора Калининградской области Антона Алиханова на базе Гусевской ЦРБ планируется открыть службу лечения острого коронарного синдрома. Для эффективного лечения инфарктов будет закуплено новое оборудование и будут привлекаться кадры.
«На сегодняшний день здравоохранение в Гусевском городском округе является одним из лучших в области. Очень радует, что здесь работают специалисты, воодушевленные своим делом и, которые готовы развиваться. Таким людям хочется помогать», - говорит Александр Кравченко.
Глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов рассказал о развитии муниципалитета и подчеркнул, что центр притяжения там, где его создают. А в нашем муниципалитете делается все, для того создать комфортные условия проживания для жителей нашего округа, в том числе в сфере здравоохранения.
На базе Женской консультации планируется сделать аналог калининградского Центра женского здоровья. На ремонт Правительством калининградской области было выделено 6,5 миллионов рублей. На данном этапе администрацией МО «Гусевский городской округ» объявлен конкурс на реконструкцию здания Женской консультации и подходных путей.
По поручению врио Губернатора Калининградской области Антона Алиханова и главы администрации МО «Гусевский городской округ» в муниципалитете большое внимание уделяется привлечению кадров в сфере здравоохранения. Для обеспечения молодых специалистов служебным жильем в администрации Гусевского городского округа разрабатывается проект на создание 84 -х одно и двухкомнатных квартир в здании бывшей МАОУ "СОШ № 3" г. Гусева, которое имеет очень удобное расположение.
Руководство Гусевской ЦРБ также проводит активную работу по привлечению кадров и использует в своей работе креативный подход. Так заместитель главного врача по медицинской части Людмила Курцеба представила собравшимся весьма необычное приглашение к сотрудничеству врача реаниматолога из Екатеринбурга, после которого врач с удовольствием принял решение работать в нашей больнице. А в письме Людмила Мироновна не просто написала адрес больницы, но и как неравнодушный и любящий свой город житель пригласила поработать на достойных условиях:
«Красивейший старинный Гусев, утопая в зелени и цветах, гордясь своей старинной архитектурой, ждет Вас и вашу супругу в гости, а администрация уютной современной больнички – с предложением поработать в сказочных условиях, интересно, перспективно, на достойных условиях, эффективно сочетая любимую работу с чистым воздухом, ослепительным голубым небом со счастливыми парящими аистами, азартную рыбалку, охоту – на любителя, отдых на море каждый выходной – по желанию, шопинг в Европе – 30-50 км, туризм – с умопомрачительными бюджетными доступными вариантами, морепродукты с порта и т.д. Ночи не хватит –перечислять, лучше – посмотреть, пощупать, вдохнуть аромат цвета липы и каштанов, восторгаясь гордыми туями, обронить лукошко белых грибов в задорные сплетения земляники…
Будем рады видеть у себя: Калининградская область, г. Гусев, ул. Московская, 56, каб № 1 – приемная главного врача».
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