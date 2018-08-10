/ / / 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 4)

Про учёбу
Жизнь не баловала ребят, а им и горя мало. Они видят небо, солнце — и им хорошо, они бесконечно рады пятерке, выведенной в тетрадке рукой учительницы. Сыты или голодны — для них это не столь важно, важнее — вырядиться в старый овчинный полушубок, вывернутый наизнанку, и пойти пугать девчонок. Эх, молодость, молодость! Кто тебе не завидует! Протекла ты, как ручей в половодье, и — другой человек, и привычки у него другие, и голос, и взгляд, и улыбка…
Но рано еще отлетать Сережкиной юности. Он мечтает о многом. Вот кончил школу, семь лет проучился. А дальше что? Опять учиться? Где? В школе? А может, в ФЗУ? И терзается парень, не зная куда податься. А тут и новость подоспела: на «Свободном соколе» открываются курсы по подготовке машинистов электрических кранов. Встретил дружка Васю Власова: «Пойдем?» — «Пойдем». И стали ребята фэзеушниками.
1936 год — памятный для Сергея Ивановича, он вступил в семью рабочего класса/. Он быстро сдружился с коллективом. Парень оказался трудолюбивым и исполнительным. На заводе, он приучил себя регулярно читать газеты, нередко по просьбе других читал вслух. «Я еще тогда заметил, — вспоминает В. П. Власов, — что Сергей как-то выделяется среди нас. Товарищи его уважали».
С работой на заводе у Сергея Гусева связано и другое большое событие: он стал комсомольцем. Ему дали поручение: проводить в обеденный перерыв громкие читки газет среди электриков мастерской. Сначала он побаивался — а вдруг кто-нибудь задаст вопрос и ему придётся краснеть, потом втянулся.
Товарищи радовались за него, а он только лишь смутно начинал понимать, как много надо знать и уметь, чтобы быть достойным уважения людей.
Продолжение следует.…
Использованная литература: «Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, книжное. изд. 1963 г.